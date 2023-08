Na republikovém mistrovství smíšených družstev mládeže do šestnácti let, které se odehrálo 17. až 20. srpna ve Mstěticích u Prahy, zvítězili mladí hráči z Golf Clubu Brno, a obhájili tak loňské prvenství.

Mladí brněnští golfisté ovládli republikové mistrovství smíšených družstev do šestnácti let. | Foto: Golf Club Brno

Na cestě za triumfem brněnští golfisté postupně vyřadili GC Austerlitz (na druhé jamce rozehrávky), v semifinále RGA Greensgate z Dýšiny u Plzně (4,5:2,5) a ve finále GC Black Bridge z Prahy (5,5:1,5).

Vítězné družstvo startovalo ve složení Tomáš Fašina, Tereza Fialová, Hugo Mikl, Julie Oplatková, Ondřej Šustek, Barbora Vinkler, Anna Ludvová a kapitáni Lukáš Pavelka a Mojžíš.

Golf Club Brno tímto úspěchem navázal na červencové vítězství družstva žen v extralize a druhé místo družstva mužů a potvrdil tak svoji dominanci v posledních sezonách. Golfisty z Brna ještě čeká na přelomu srpna a září další republikové mistrovství, kterého se tentokrát zúčastní smíšená družstva do čtrnácti let a dívky do osmnácti let.