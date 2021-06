Místo své tradiční kategorie do 93 kilogramů chtěl nastoupit ve váze do 84 kilogramů, kde se mu také těžko hledal protivník. „Chtěl jsem jít nižší váhu a prý s tím byly komplikace. Necháme to na další termín,“ přijímá smířlivě zprávu Gottvald, který také doléčí bolavé rameno.

Zápasník Jetssam Gymu Brno a tréninkový partner Jiřího Procházky ovšem stojí takřka dva roky. V červnu 2019 jej knokautoval Henrique Da Silva, po zápase skončil na týden v nemocnici, když si zlomil lýtkovou kost a natrhl vazy. Před rokem se vrátil v projektu Oktagon Underground a nečekaně jej po necelých dvou minutách pokořil Daniel Škvor.

Od té doby na další duel v kleci čeká. „Jsem už dva roky bez zápasů v MMA, což určitě není dobré. Pořád trénuju, ale ostrý souboj je něco jiného. Nedá se nic dělat. Část té doby zavinilo zranění, velkou část covid a nějakou práce. Sešlo se to blbě,“ přikyvuje Gottvald.

Má sice dost času na přípravu, jenže ji nemá kde zúročit. „Pořád se snažím celkově zlepšovat, abych byl komplexní zápasník, ale už je to dlouhá doba, chce to zápas,“ uvědomuje si. „Doufejme, že pauza mou kariéru nepoznamená,“ přeje si.

HLAVNÍ KARTA OKTAGON 25

váha do 120 kg: Martin Buday (Slov.) vs. Kamil Minda (Pol.)

do 70,3: Karol Ryšavý (Slov.) vs Marek Bartl (ČR)

do 77,1: Bojan Veličkovič (Srb.) vs. Emmanuel Dawa (Fra.)

do 83,9: Samuel Krištofič vs. Al Matavao (Am. Samoa)

do 52,2: Monika Chochlíková (Slov.) vs. Giulia Chinellová (It.)

Maká na sobě také v práci, protože se stal profesionálním vojákem. „Dělám služby ve směnách u strážní čety, hlídáme muniční sklad ve Vyškově. Máme atletickou dráhu, můžu využívat posilovnu, když chci, v tomhle se dá práce s tréninkem určitě skloubit,“ říká první český medailista z amatérského mistrovství světa v MMA. V roce 2014 získal bronz.

Do klece může vstoupit 24. července, kdy Oktagon chystá velkolepou show na pražské Štvanici. „Uvidíme, s čím přijde manažer, ale Štvanici nevylučuji,“ povídá.

Sobotní Oktagon 25 v Brně, který začíná v šest hodin večer, ovšem i bez něj nabídne pořádnou nálož v čele s titulovou bitvou o krále těžké váhy do 120 kilogramů, v níž se utkají slovenská jednička této kategorie Martin Buday a polský zápasník Kamil Minda. „Opasek půjde na Slovensko,“ vzkazuje Buday.

A jeho triumf tipuje i vyškovský zápasník. „Na ten zápas jsem hodně zvědavý. Podle mě vyhraje Martin, je velmi šikovný,“ míní Gottvald.

Galavečer nabídne jedenáct soubojů, poprvé v Oktagonu se představí srbský veterán UFC Bojan Veličkovič, který v roce 2012 zdolal „Denisu“ Procházku. Protni němu se postaví Emmanuel Dawa z Francie. „Na Bojana Veličkovičce se taky moc těším,“ dodává Gottvald.

Nastoupí i slovenská vycházející hvězda Ronald Paradeiser nebo nová akvizice organizace Monika Chochlíková.

Na akci se dostane omezené množství diváků, další mohou Oktagon 25 sledovat na placeném kanále.