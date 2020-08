Jak vnímáte, že se jede Grand Prix v Brně a vy nebudete přímo na trati?

Samozřejmě byly chvíle, kdy mě mrzelo, že shon kolem závodění už nezažívám. Bylo to ve chvíli, kdy všechno skončilo. Potom když jsem se díval na první testy. A při prvních závodech, nebo když jsem poprvé sedl na motorku při motoškole. Bude to i částečně o víkendu. Na druhou stranu závod v Brně byl pro mě vždycky nejtěžší v sezoně kvůli tomu, že je spousta věcí okolo. Je to náročné na nervy a teď je fajn, že jsem v pohodě.

Přesto se na okruh dostanete jako televizní expert stanic Nova Sport a Nova Action. Připravoval jste se už na tuto roli?

Příprava byla už jenom to, abych se na okruh vůbec dostal. Poprvé jsem řešil třeba akreditaci, abych měl přístup do paddocku. Nebylo to jednoduché. K tomu je potřeba si stáhnout různé aplikace, kde je nutné vyplnit spoustu údajů. Taky jsem podstoupil test na koronavirus, což je výborné, protože člověk má pocit, že mu berou vzorek mozku. Je to dost hluboko a nepříjemné. Fuj. Jsem nicméně rád, že se tam o víkendu dostanu a potkám znovu známé, s nimiž jsem prožil patnáct let svého života.

Jak vám schází svět MotoGP?

Chybí a hodně, ale člověk se na to musí dívat i druhým pohledem. Nemusím už být nervózní ze závodů, nebo že nedostanu materiál, jaký si představuju, a podobně. Teď mám určitou pohodu a nejsem tak nervózní. Ale ať dělá člověk cokoliv, vždy to má dvě strany.

Jak teď vlastně žijete a jak se vám daří?

Je to těžké, protože jsem pořád nenašel, čemu se budu věnovat v budoucnu, a už se blíží doba, kdy bych se měl rozhoupat a do něčeho se pustit. Něco už mám vymyšlené a v horizontu týdnů uvidíme, jestli to vyjde. Stejně jako všem i mně zhatil plány koronavirus. Původně jsem si dal po konci v MotoGP oraz s tím, že v březnu budu řešit, co dál. Přesně v tom období také všechno skončilo. Jenže jsem měl plány vázané na Ameriku, kde mám kontakty, ale v tuto chvíli není reálné něco moc řešit. Zámoří je pořád odřízlé a neví se, kdy to skončí. Aspoň, že v Evropě je situace lepší, i když to teď vypadá, že se to zas nějakým způsobem vrací.

Přiblížíte, čeho se vaše případná práce týká?

Ne, ale můžu jen říct, že něco z toho se týká motorek, je to díky kontaktům z Ducati a figuruje v tom Indie.

Přemýšlíte nad návratem k závodění?

Ne. Nikdy neříkej nikdy, ale nedávám tomu velkou šanci už proto, že se o návrat ani nesnažím. Kdyby přišel nějaký zajímavý návrh, tak možná. Loni jsem nabídek neobdržel málo, ale žádná z nich nebyla nějak extra dobrá. Když půjdete, řekněme do superbiků, a na jinou motorku než tovární Kawasaki nebo Ducati, tak to není ono.

Kdyby vám někdo řekl, že náhradní pilot za zraněného Marca Márqueze Stefan Bradl nejezdí, jak si stáj představuje, a oslovili by vás, jestli v Brně nenastoupíte v MotoGP, šel byste do toho?

Přemýšlel jsem nad tím, protože se mě na to samozřejmě lidi ptají. Bylo by to nicméně hodně těžké. Na jednu stranu bych byl hloupý takovou možnost odmítnout, jenže na rozdíl od ostatních jsem se nijak nepřipravoval a hodně jsem zameškal. Navíc jsem netrénoval ani fyzicky. Asi bych na to kývl, ale nikdo by po mně nemohl chtít zázraky.

Co očekáváte od nedělního závodu MotoGP?

Márquez má hodně zavařeno v boji o titul kvůli zranění. Fabio Quartararo (vítěz úvodních dvou závodů – pozn. red.) už má náskok padesáti bodů. Uvidíme, jak to Quartararovi půjde na brněnské dráze, která je jiná než v Jerezu. Nicméně je dobře rozjetý. V paddocku je tišší a zatím se na dráze neprojevil jako šmejd.

Má potenciál stát se takovou superhvězdou jako Márquez nebo Valentino Rossi?

Všechny předpoklady má, důležitá je totiž kromě talentu také podpora továrny a z těch správných míst, což má. Ale do toho, aby byl takový fenomén jako Márquez nebo Rossi, mu pořád dost chybí. Radši takové věci neříkám, protože je spoustu věcí, které mohou nastat.

Komu fandíte v královské třídě?

Výhru přeji Dovimu. (Andrea Dovizioso, vítěz brněnského závodu z roku 2018 – pozn.red.) Myslím, že si to i zaslouží, jezdí dobře. Prošel si v Ducati obdobím, kdy to nebylo dobré ani pro stáj, ani pro něj, ale má na to vyhrát.

A co říkáte na Filipa Salače, jehož trápí koleno?

Nebavil jsem se s ním o tom ještě, ale určitě má na to, aby jezdil dobře. V Jerezu to nebyla žádná pecka, což mohlo být jak těmi problémy, tak třeba že mu nesedla trať.