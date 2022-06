V Brně se o víkendu představí kolem sto padesáti dráhových cyklistů z devatenácti zemí. „Jsme mile překvapení, čekali jsme nižší účast. Budou to nádherné a vyrovnané závody,“ těší se vedoucí trenér brněnské Dukly Svatopluk Buchta.

Přestože se z Grand Prix Brno stal závod druhé kategorie, po dvouleté odmlce přilákal zvučná jména opět v čele s domácím Tomášem Bábkem. „Dva roky po sobě jsme závod nepořádali, takže jsme spadli zpátky do druhé kategorie. Psali jsme dopisy představitelům unie, že jsme nemohli Grand Prix dělat kvůli covidovým karanténám a podobně, ale nebrali na to zřetel. Šoupli nás zpět do dvojky, ať ukážeme, že jsme životaschopní. Pro příští nebo přespříští ročník zase můžeme žádat o první kategorii,“ popisuje Buchta.

Pořadatelé sice platí nižší zalistovací poplatek do kalendáře UCI, ale účastníci si také vyjedou méně bodů do světového žebříčku. „Cyklistická unie ovšem vyšla pořadatelům dvojkových závodů vstříc, protože k účasti na mistrovství světa se musejí sportovci zúčastnit minimálně pěti závodů druhé kategorie,“ vysvětluje Buchta, který bude víkendové klání komentovat.

Na startu bude také dráhoví cyklisté z Ukrajiny, mezi nimi stříbrná olympijská medailistka z Tokia ve sprintu Olena Starikovová. „Ukrajinskému týmu jsme vyšli vstříc v jejich žalostné situaci a zaplatili jsme jim aspoň ubytování,“ dodal vedoucí trenér.

Vstup je zdarma a návštěvníci se na brněnském velodromu o víkendu mohou těšit i na hudbu a bohaté občerstvení.

PROGRAM GRAND PRIX BRNO

sobota, 12.00-21.00: sprint mužů, omnium mužů, keirin žen, juniorek a juniorů, madison žen

neděle, 10.00-21.00: keirin mužů, madison mužů, scratch mužů do 23 let, sprint žen, juniorek a juniorů, omnium žen

přihlášené země: Česká republika, Slovensko, Velká Británie, Polsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Ukrajina, Rakousko, Belgie, Řecko, Izrael, Švédsko, Arménie, Tchaj-wan, Švýcarsko, Nizozemsko, Egypt, Rumunsko

hvězdy: Tomáš Bábek, Martin Čechman, Jakub Šťastný, (CR), Mateusz Rudyk, Rafal Sarnecki, Urszula Lośová (Polsko), Francesco Lamon, Matteo Donega, Letizia Paternosterová (Itálie), Szandor Szalontay (Maďarsko), Nien Hsing Hsieh (Tchaj-wan), Olena Starikovová (Ukrajina)