Původní zpravodajství z Lucemburska – První čtvrtina z říše snů a pak až na zaškobrtnutí ve druhé desetiminutovce přesvědčivá jízda za výhrou v úvodním zápase letošního ročníku EuroCupu. Basketbalistky KP TANY Brno vyhrály ve čtvrtek večer na palubovce lucemburského šampiona Grengewaldu 76:59.

Basketbalistky KP TANY Brno (na snímku v zelených dresech) vyhrály úvodní zápas na palubovce lucemburského Grengewaldu. | Foto: FIBA

„Jsem strašně pyšná na holky, je to úplně úžasné. Zvládly jsem to i bez Lídy (nemocné pivotky Ludmily Dudáčkové – pozn. red.),“ pravila se třiadvaceti body nejproduktivnější hráčka brněnského celku Kateřina Galíčková, která zaznamenala rovněž double double.

Brňankám před skupinkou fanoušků z jihu Moravy i žesťovým kvartetem a českým velvyslancem v Lucembursku excelentně vyšel úvod zápasu, v první čtvrtině zaskočily soupeřky útočnou smrští a úspěšnou střelbu, přičemž ji vyhrály 28:13. „Byly jsme na Grengewald výborně připravené díky skautingu od našeho asistenta trenéra Jakuba Gazdy. Zvládly jsme to perfektně defenzivně,“ radovala se trenérka brněnského celku Marcela Krämerová.

Ačkoliv ve druhé čtvrtině výkon brněnských hráček povolil, po změně stran dostaly zápas pod kontrolu a dokráčely k pohodlné výhře. „Určitě jsme si udržely šanci na postup ze skupiny a posune nás to i v ligových duelech,“ radovala se Galíčková.

Zdroj: Václav Petrů

Brněnské hráčky hnalo několik desítek brněnských příznivců. „Je to strašně super, že i když jsme tady v Lucembursku, tak když člověk jde na koš a trefí ho, tak má podporu od diváků. Pomůže to," lebedila si brněnská křídelnice, která nastoupila do utkání s dresem hráčky širšího kádru Terezy Pogányové. „Prala jsem si před odletem do Lucemburska ligový i eurocupový dres, a vzala jsem si nakonec ten špatný. Takže jsem nakonec dostala tento rezervní. Jsem ťulda, ale asi mi to přineslo štěstí," smála se Galíčková.

Brněnské basketbalistky čeká po důležitém triumfu v EuroCupu a po pátečním návratu domů nedělní prestižní ligové derby na palubovce městského rivala Žabin. „Strávila jsem tam nevím kolik let, takže je to speciální, ještě když je to u nich. Už jsme dost dospělé a nějak to víc neřešíme. Hrajeme v KP, je nás tady víc ze Žabin, takže asi pro někoho jiného bude to utkání speciálnější,“ pravila Galíčková.

Grengewald - KP TANY Brno 59:76

Čtvrtiny: 13:28, 21: 13, 10:20, 15:15.

Nejvíc bodů KP TANY Brno: Galíčková, A. Kopecká – 23, Šotolová – 11.

Nejvíc bodů Grengewald: Van Kleunenová – 23, Logicová – 13, Hettingová – 10.