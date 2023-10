Pocházel odsud jeden z nejznámějších českých panovníků Jan Lucemburský a nachází se tam jedno z hlavních měst Evropské unie. Povědomí o Lucembursku i tamějším sportu je ale v České republice nízké. Vzácnou sportovní konfrontaci s týmem z bohaté i drahé země na západě Evropy podstoupí ve čtvrtek od čtvrt na osm večer basketbalistky KP TANY Brno, které se v úvodním kole prestižního EuroCupu představí na palubovce šampiona lucemburské ligy Grengewaldu.

Basketbalistky KP TANY Brno (na snímku v zelených dresech) se naladily na vstup do EuroCupu sobotní výhrou v Chomutově. | Foto: KP TANY Brno

Ten hraje své zápasy na předměstí tamějšího hlavního města Lucemburku. „Kdysi byl basketbal v Lucembursku jinde. Ale jde o těžkého soupeře, který má tři cizinky, z toho jedna hrála WNBA. Bude to tvrdý basketbal, na který se musíme připravit, protože v naší lize se takový nehraje,“ přemítala trenérka brněnského celku Marcela Krämerová.

Právě čtvrteční soupeř by však měl být pro její svěřenky nejschůdnější ve skupině H, kde číhá ještě bývalý šampion Euroligy i EuroCupu z francouzského Bourges a turecká Antalya. „Grengewald by měl být nejhratelnější soupeř, ale těžko se to odhaduje. Na zápas se těšíme a chceme ho vyhrát,“ podotkla Krämerová.

Start na domácím hřišti zklamal, na výhru čeká už pět zápasů

Právě souboj s nevyzpytatelným lucemburským soupeřem bude pro basketbalistky KP ukazatelem, zda mohou pomýšlet na postup ze skupiny. „Účast v EuroCupu je jednak o tom, aby mladé hráčky nasbíraly zkušenosti. Na druhou stranu ale kádr posílil, los dopadl lépe než v minulé sezoně a většina hráček má zkušenost s EuroCupem. Chceme se porvat o postup, už první zápas ukáže. Pokud ho prohrajeme, bude to pak hodně těžké,“ uvedl manažer klubu Richard Foltýn, jehož tým čeká devátá účast v EuroCupu.

Brňanky dosud odehrály v novém ročníku tři zápasy v české lize. Po úvodní těsné porážce 72:73 se Slavií Praha si podle očekávání poradily 89:45 s nováčkem soutěže Brandýsem nad Labem a v poměru 76:67 zvládly šlágr s Chomutovem.

Rozumím reakcím fanoušků, hlesl po další prohře kouč Zbrojovky Klusáček

Po třech kolech jsou třetí v tabulce. „Byly jsme dost zklamané z toho prvního zápasu. Ale postupem času se sehráváme, však jsme se v podstatě za celou přípravu nesešly v kompletním složení. V EuroCupu chceme nasbírat zkušenosti a uspět, hlavně v domácích zápasech,“ pravila jedna z opor brněnského celku Anežka Kopecká.

Svou cestu novým ročníkem druhé nejprestižnější evropské soutěže zahajují ve čtvrtek i Žabiny, které od šesti hodin večer přivítají na domácí palubovce španělský celek Cadi La Seu, přičemž zápasu bude předcházet slavnostní křest knihy mapující třicet let historie klubu, které si v Žabinách připomínají. Křtu se zúčastní i legendy klubu Romana Hamzová, Hana Horáková a Ivana Večerková.

Žabiny se ve své skupině popasují ještě s francouzským celkem Flammes Carolo a řeckou Eleftherií.

Brněnské týmy v EuroCupu

1.kolo (čtvrtek 12. října):

18.00: Žabiny Brno – Cadi La Seu

19.15: Grengewald – KP TANY Brno

2.kolo:

středa 18. října od 18.30: Eleftheria – Žabiny Brno

čtvrtek 19. října od 19.30: KP TANY Brno – Bourges

3. kolo (středa 25. října):

17.00: Antalya – KP TANY Brno

18.00: Žabiny Brno – Flammes Carolo

4. kolo (středa 1. listopadu):

18.00: KP TANY Brno – Grengewald

20.00: Cadi La Seu – Žabiny Brno

5. kolo (středa 22. listopadu):

18.00: Žabiny Brno – Eleftheria

20.00: Bourges – KP TANY Brno

6. kolo:

středa 29. listopadu od 20.00: Flammes Carolo – Žabiny Brno

čtvrtek 30. listopadu od 18.00: KP TANY Brno – Antalya