Po Masarykově okruhu se proháněl s vypůjčeným starším prototypem Yamahy R1 2016. „Půjčil jsem si ji od kamaráda Martina Chudomela. Některé věci už na tomto stroji nejsou úplně top, ale bohatě to stačilo. Dosáhli jsme s tím maximum, co šlo. Dokázal jsem si, že jsem v pauze rychlost neztratil,“ zmínil Hanika.

Jarní cena Brna se kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru odjela před zcela prázdnými tribunami. „Mrzelo by nás, kdyby se akce nemohla uskutečnit. Díky uvolnění opatření jsme naštěstí závody mohli odjet, i když v nestandardním režimu ,“ uvedla ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ullmanová.

Na závodění bez diváků si Hanika musí zvykat. Čeká ho totiž hlavní šichta v motocyklovém šampionátu vytrvalců, který zažije restart na konci srpna. S takřka půlročním zpožděním se pojede legendární čtyřiadvacetihodinovka ve francouzském Le Mans. Tentokrát bez našlapaných tribun, které za závodní víkend zaplnilo v minulých letech sto tisíc příznivců endurance. „Bude to jiné. Lidi tím žiji ve dne i v noci. Ale zvyknout si budou muset na prázdné tribuny všude, i třeba v MotoGP. Doufám, že i tak předvedeme kvalitní výkony a lidi nás podpoří aspoň přes obrazovky,“ poznamenal Hanika.

PLÁCNUTÍ S ELITOU

Ve vytrvalostním šampionátu prodává svůj nesporný talent. Někdejší vítěz prestižního juniorského seriálu Red Bull Rookies Cupu si loni na podzim vybojoval angažmá v elitním továrním týmu Yamahy. „Jde o top tým, který má na to šampionát ovládnout. Mám skvělé týmové kolegy a materiál. Původně jsem byl jen náhradník, ale potom jsem si výkony řekl o to, že budu jezdit,“ prohlásil Hanika.

Se svým týmem už stačil oslavit první triumf v šampionátu v prosincovém výrazně zkráceném podniku na malajském okruhu v Sepangu. Hanika do závodu však nenastoupil. „Panovaly trochu smíšené pocity, že jsem si nezajezdil, ale tým věděl, co a proč dělá,“ uznal.

Aktuální sezona je pro jezdce ve vytrvalostním šampionátu, ke kterým se řadí i zkušený brněnský pilot Ondřej Ježek, kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru značně roztahaná. Začala loni v září a měla končit letos v létě. Jenže dosud se stačily odjet pouze dva podniky a podle aktualizovaného kalendáře bude ročník finišovat až v listopadu osmihodinovkou v japonské Suzuce. „Hlavně, že už víme, kdy se začne. I přípravu zintenzivním. S týmem nás čekají ještě dva testy před restartem,“ pravil Hanika.

Bývalý jezdec třídy Moto3 ve světovém šampionátu motocyklistů si na zápolení mezi vytrvalci rychle navykl. „Líbí se mi to moc. Je to úplně něco jiného než sprint. V podstatě jde o týmový sport. Taky musíte být připraveni hodněkrát po sobě,“ srovnal.

V endurance se ovšem mladý brněnský pilot nehodlá usazovat. Jeho cílem je návrat do šampionátu superbiků, do něhož nakoukl před dvěma lety ve dvou závodech na americkém okruhu Laguna Seca. V obou sice bodoval, ale další šanci doposud nedostal. „Jde o dlouhodobý cíl. Uvidíme, kudy povede cesta do superbiků, jestli to bude přes endurance nebo supersport. Ještě nemám nic konkrétního. Samozřejmě v superbicích nejde jen o závodění a rychlost, ale taky o peníze. Děláme na tom,“ poznamenal Hanika.

V následujících týdnech zintenzivní přípravu na comeback k ostrému závodění. „Chodím do posilovny, zapojuju kardio trénink, běh a kolo. Samozřejmě chci sedět na motorce. Je dobré to kombinovat,“ doplnil.