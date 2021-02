Proč jste se rozhodl na konci minulého roku vrátit do Brna?

Přerušili moji florbalovou soutěž (nastupoval za třetiligový Jona-Uznach Flames pozn. red.), a navíc jsem se tam nemohl kvůli zavřeným posilovnám věnovat své práci osobního fitness trenéra. Nešlo o jednoduché rozhodování, protože přítelkyně (florbalistka Anna Bachratá pozn. red.) ve Švýcarsku zůstala. V kontaktu jsme spolu jen na dálku a je to těžké, ale po sezoně to přehodnotíme.

Proč jste vlastně do Švýcarska už podruhé v životě loni v létě zamířil?

Hrozně se mi tam líbila příroda nebo zázemí, které poskytuje klub. Už když jsem tam byl poprvé, říkal jsem si, že se chci vrátit.

Jak se k vám ve Švýcarsku chovali lidé?

Všichni byli přátelští a se vším mi pomáhali, když jsem něco potřeboval.

Jaká je úroveň tamější třetí ligy oproti české superlize?

Kvalitativně samozřejmě nižší. Co se týče technické stránky, nejsou na tom kluci ve Švýcarsku tak dobře jako v superlize. Na druhou stranu mají velmi dobrou fyzičku, hraje se tam hodně nahoru dolů.

Váš druhý pobyt ale zkomplikoval koronavirus, jak to ve Švýcarsku vypadalo?

Opatření začala oproti České republice mnohem později, až někdy v prosinci. Už tehdy ale rovnou vyhlašovali, že opatření podobná těm našim potrvají do konce ledna a pak až do konce února. To znamenalo, že omezili i moji florbalovou soutěž a zavřeli také posilovny, takže už nemělo cenu tam zůstávat.

Lišil se přístup lidí ve Švýcarsku k opatřením oproti tomu, jak je vnímají v České republice?

Asi nedokážu říct, jak to ve Švýcarsku vnímají obecně, přece jen jsem byl v kontaktu pouze s lidmi z klubu… Můj pocit byl, že se lidé sice zlobili a třeba nesouhlasili, ale opatření dodržovali.

Jak se vám vrací do reality v Brně?

Je to dost rozdílné. Poslední rok už jsme bydleli s přítelkyní, teď jsme odděleni. Vracím se ke studiu a v Hattricku se věnuji starším žákům.

V jakém rozpoložení jste našel Hattrick po svém comebacku?

To je těžká otázka. Popravdě jsem čekal, že nálada bude o něco lepší, když jsem na dálku sledoval výsledky. Jenže po příjezdu jsem necítil z kluků sebedůvěru, nikomu se moc nedařilo, z čehož pramenil nedostatek sebevědomí.

V některých zápasech to po vstřelených brankách Hattricku vypadalo tak, že se hráči ani neradují…

Myslím, že je to důsledek právě toho, že si kluci nevěří. Nezapojujeme do zápasů emoce, v tom to moc nefunguje. Věřím, že už se to zlepší, zapracovali jsme na tom.

V základní části vám po reprezentační pauze zbývají odehrát čtyři zápasy, přičemž jste v tabulce dvanáctí ze čtrnácti. Jaké máte cíle do zbytku sezony?

Hlavní cíl, který pořád máme, je vyhnout se bojům v play-down. Pokud to nevyjde, čekají nás souboje o udržení superligy a tam to musíme ubojovat. Všichni ovšem věříme a taky jsme tak nastavili tréninkový plán, že vyhrajeme všechny čtyři zbývající zápasy základní části a vyhneme se záchranářským starostem.