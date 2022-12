„Myslíme, že je to zajímavá příležitost pro rodiče s dětmi. Jsou tu tři hodiny parkování zdarma, přivedete dítě, to si tady zahraje florbal a rodiče si zatím nakoupí nebo zařídí, co potřebují. Může to fungovat a pro nás je to i netradiční forma náboru nových zájemců o florbal," představil novinku předseda klubu Dan Koubek.