Velice napínavý souboj hostil Hattrick Brno. Ve 25. kole florbalové Livesport Superligy přijeli do haly v Maloměřicích hráči Bohemians, kteří se tam pořádně natrápili. Favorit urval vítězství až gólem z poslední části zápasu.

Brněnští florbalisté (v černém) podlehli v nedělním utkání Bohemians těsně 5:6. | Foto: Hattrick Brno

Hattrick vstoupil do utkání velice dobře, když dal první gól a pokračoval v tlaku. Postupně si vypracoval náskok 3:0, přičemž jednou z toho se trefil i trestným střílením Luďka Ondráčka. „Zkusili jsme od začátku hrát na dvě lajny. A kluci to zvládli až do konce, což je super," řekl brněnský kouč Marek Fiala.