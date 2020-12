A od ambicí neustupuje ani teď. Pohled na tabulku může být totiž trošku zkreslující, oproti ostatním týmům má ten královopolský v průměru o tři odehrané zápasy méně. „Na šesté místo nám chybí čtyři body. Teoreticky se teď v půlce tabulky nacházíme, reálně tam ale kvůli chybějícím zápasům nejsme. Máme bilanci dvou výher, jedné remízy a tří proher, to by na sedmou, osmou příčku a play-off mělo stačit,“ vysvětluje čtyřicetiletý trenér.

Svého rozhodnutí odejít do Brna nelituje, spolupráce s kádrem i vedením dle něj funguje výborně. „Nemyslím si, že je Královo Pole prokleté, určité věci jsme přenastavili a naopak začínáme potenciálu Brna využívat. Mám dobrý pocit z toho, co se tu děje, věci jdou snad ještě rychleji, než jsem původně čekal. Po šesti zápasech máme pět bodů, to měl tým loni po patnácti utkáních. Je to velký rozdíl a hýbe se to správným směrem,“ pochvaluje si Hladík.

To stejné se ale nedá říct o Novém Veselí, kde Hladík strávil většinu své trenérské kariéry. Tým, který loni pod jeho vedením skončil šestý, teď zabírá předposlední místo tabulky. „Čekal jsem, že to půjde trošku dolů, ale ne o tolik, osa mančaftu zůstala až na výjimky stejná. Pořád jsem hodně Veselák, musím k tomu ale přistupovat profesionálně. Určitě by bylo hezčí, kdyby bylo KP třetí a Veselí čtvrté, to by byl pohled, který by se mi líbil,“ usmívá se kouč.

Cestu za první polovinou tabulky Brňanům ale zkomplikovala další překážka, a to nákaza koronavirem, která až do soboty poslala celý kádr do karantény. „Z přípravy a zápasového rytmu jsme opět vypadli. Místo tréninku karanténa, místo hry zase teploty. Prosincové zápasy budou náročné, půjdeme opět do neznáma, ale musíme to zvládnout,“ říká brněnská spojka Viktor Hastík.

Sobotní plánovaný duel v Lovosicích ještě Královopolané musí odložit, na palubovky se vrátí o týden později s Frýdkem-Místkem. Další soupeř je čeká v televizním utkání v předvečer Štědrého dne, kdy nastoupí buď proti městskému soupeři Maloměřicím, nebo Lovosicím.

Náročný program je ovšem nečeká jen po návratu z karantény, ale také po Novém roce. „Odehrajeme osm zápasů ve třiceti dnech. Potřebujeme se hlavně chytit a v klidu si srovnat, že se nic neděje. Když budeme zvládat utkání, která máme, pak nebude žádný problém. Musíme to zespodu dotahovat a probojovat se tam, kam patříme,“ popisuje pětatřicetiletý Hastík, jenž je dlouhodobá opora celku.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ