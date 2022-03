„Nadiktoval jsem asistentovi těch pět jmen a když se mě potom při utkání ptal, kdo teda bude házet, řekl jsem mu, že ti, které jsem určil odpoledne. Stál jsem si za tím bez ohledu na jejich výkony v daném utkání a to se vyplatilo,“ popsal kouč Hladík.

Jeho svěřenci zvládli nervydrásající loterii sedmimetrových hodů i díky dvěma trefám Martina Kocicha. „Celé utkání se nám povedlo. Natrénovali jsme jiné kombinace, než jaké jsme využívali v našem posledním zápase před třemi týdny (Brno 2. března podlehlo Plzni doma 25:28 – pozn. red.). Říkali jsme si, že je můžeme překvapit,“ podotkl Hladík.

Jeho svěřence v prvním klání play-off po pěti letech nerozhodila ani prodleva na dálnici, kvůli níž byl začátek duelu posunutý o čtvrt hodiny. „V koloně jsme strávili hodinu a půl. Bylo to nepříjemné, i když jsme aspoň potkali házenkářky Stupavy, které mířily do Plzně na utkání interligy. Pokecali jsme a snažili se, aby nás prodleva neovlivnila, což se povedlo. Naše výhra je pořád jenom jeden střípek do mozaiky,“ podotknul bývalý trenér Nového Veselí.

Případný postup do semifinále je Brňanům zatím stále na míle vzdálený. V sérii hrané na tři výhry vedou 1:0, ale proti nim stojí extraligový gigant, který ovládl poslední tři ročníky. Naproti tomu KP se probojovalo do play-off poprvé od roku 2017 a ze sedmého místa. „Vůbec teď nemyslíme na krátkodobé cíle, ale na dlouhodobé, k nímž klub směřuje. Ten v podobě postupu do play-off se povedl a ukazujeme, že rosteme. Máme potenciál,“ uvedl Hladík.

Na další utkání v Plzni si Brňané musí počkat. Kvůli účasti západočeského celku v evropském poháru se uskuteční až ve středu. „Je to dvousečné. Na jednu stranu sice Plzeň čeká těžký zápas v poháru a máme týden na to pracovat s obrovskou motivací na další výhře, ale ze soupeře zase může spadnout tlak,“ dodal Hladík.