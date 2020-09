Ukončit období temna a malátných výkonů, a důstojně tak oslavit sté výročí založení klubu. Pro tento cíl házenkáři Králova Pole, kteří už tři sezony chyběli v extraligovém play-off, prošli v přestávce mezi sezonami radikální proměnou. Na počátku změn byl příchod ambiciózního a uznávaného kouče Pavla Hladíka z Nového Veselí, jenž po převzetí trenérského žezla roztočil kolotoč změn.

Hlavním hybatelem změn v Králové Poli je dlouholetý úspěšný trenér KP Pavel Hladík. | Foto: Deník / Tomáš Pohanka

Hladík z poloviny překopal kádr a přivábil zvučná jména ze zahraničí, třeba srbskou spojku Dušana Šipku nebo řeckého gólmana s reprezentačními zkušenostmi Kostase Gourgoumise. „Měli jsme strašně málo času na to, abychom předváděli hru, jakou si představuji, ale tým si sedl možná až překvapivě dobře. Našim jednoznačným cílem v první sezoně, pod který nejdeme, je postup do play-off,“ uvedl kouč Hladík, jenž se netají ambicemi dostat do třech let brněnský celek do evropských pohárů.