Tým si pro body musel sáhnout hluboko do rezerv. „Čím jsme na tom hůř zdravotně, tím rosteme lidsky i houževnatostí. Bylo tam nezměrné úsilí, vážím si toho jako jednoho z nejspecifičtějších zápasů mé kariéry. Obrana i gólman byli na top úrovni a v útoku jsme to vydřeli,“ vyzdvihl Hladík.

Jeho svěřence na podzim devastují zranění, klubu tak v tabulce patří až desátá příčka. „Jelikož se první zranění přihodila velmi brzo, už druhý měsíc hrajeme jen v devíti či deseti lidech, což v házené nejde. Hráči jsou extrémně přetížení, zápasy hrají bez střídání, a protože není ani přestupní termín, nemůžeme nijak posílit. Proti Strakonicím jsme navíc ztratili Erika Žvaka, dohrávali jsme v troskách,“ uvedl kouč.

Na některé posty v kádru nezbyl prakticky nikdo. „Teď to bylo na levé spojce. Hrál nám tam mladý Šimon Erbes, který bude ještě rok a půl dorostenec, a pak kondiční trenér Sebastián Strack, jenž před půl rokem ukončil kariéru. Teď jsme ho museli resuscitovat a bez tréninku poslat do zápasu. To už tady taháme králíky z klobouku, ale v sobotu jsme to zvládli a vytáhli ty pravé,“ glosoval Hladík.

Radost Brňanům může dělat alespoň ofenziva. Pětadvacetiletý Martin Kocich z pozice střední spojky kraluje soutěži v počtu nastřílených branek. Míč za záda brankářů už poslal ve 118 případech. „Martin se zhostil své role. Vidí, že nám mnoho hráčů pro útok nezbylo a pochopil, že když to neudělá on, bude to velmi těžké. Bere na sebe hodně zodpovědnosti a potvrzuje morální kredit, proč jsme ho do Brna přiváděli. Takové hráče tu chceme. Je toho na něj taky hodně, ale ještě týden musí vydržet,“ uzavřel.

JAROSLAV GALBA