Před vynuceným koncem uplynulé sezony bylo Nové Veselí šesté. „Je pravda, že mě lidé varovali, že je Brno asi prokleté. Nevěřím na to. Věřím na práci a tým lidí. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Pokud trenéři, hráči a vedení klubu potáhne za jeden provaz, výsledek se dostaví. Chci dokázat, že je to o lidech a energii, ne o místě, kde děláte. Navíc jsem se vsadil s vedoucím haly, že hned první rok dáme Brnu play-off a tuhle sázku chci vyhrát,“ smál se Hladík.

Na začátku jihomoravské mise mu nechybí odhodlání ani kuráž. „Společně s majitelem klubu panem Koskem jsme si dali za cíl dostat Brno do třech let do evropských pohárů. Už v první sezoně ale jednoznačně chceme do play-off, to je zřetelný cíl,“ poznamenal Hladík.

Do prvního ročníku v Králově Poli míní vyrazit s výrazně obměněným kádrem. „Vzhledem k tomu, že se tým už delší dobu nedostal do play-off, hodlám v kádru provést změny. O podrobnostech je zatím předčasné hovořit,“ pronesl nový královopolský lodivod.

Srb pro Brno

K prvním změnám už ovšem představitelé brněnského celku sáhli. Z Nového Veselí Hladík přetáhl srbského pivota Nikolu Sekuliče a talentovaného křídelníka a mládežnického reprezentanta Radka Flajsara. „Z české ligy jsem měl víc nabídek, ale protože šel do Brna Pavel Hladík, byla to pro mě jasná volba. Vyhovuje mi jeho filozofie házené a vím, že Brno po jeho příchodu bude mít vysoké ambice, a to je to, co máme společné. A navíc je Brno krásné město,“ pronesl pro klubový web Sekulič.

Až do roku 2023 prodloužil v Brně levý křídelník Jakub Bosák, jenž v uplynulém ročníku nasázel osmapadesát branek. „Očekávání od následující sezony jsou obrovská. Po zpackaném roku máme vyšší ambice. Trenér Hladík nás posune,“ zmínil Bosák.

Čtyřicetiletý kouč Hladík spojil dosavadní kariéru výhradně s Novým Veselím, teď poprvé zkouší jiné angažmá. „Nechal jsem na Vysočině celou kariéru. Je to zajímavý příběh a zatím si vůbec nedovedu představit, že proti bývalému klubu nastoupím jako soupeř. Ale takový je sportovní život a změny k němu patří. Brno se mi líbí, hezká je i hala, ve které budeme hrát,“ podotkl Hladík.

Poprvé se hodlají Královopolané potkat příští týden. „Jednáme teď o venkovním hřišti, kde se sejdeme. Chceme začít s nějakým udržovacím tréninkem,“ doplnil lodivod.

Královo Pole

Posledních 5 sezon

2015/2016: 9. místo po základní části, 10. celkově

2016/2017 : 6. místo po základní části, vyřazení ve čtvrtfinále play-off s Duklou Praha

2017/2018: 11. místo po základní části, 11. celkově

2018/2019: 11. místo po základní části, 11. místo celkově

2019/2020: 10. místo sezona předčasně ukončena