Opustit suterén. Házenkáři Maloměřic hledají spojky, změní tréninky

V premiérovém ročníku byla jejich denním chlebem prohra. I díky pandemii koronaviru se házenkáři Maloměřic v extralize udrželi, přestože při předčasném finiši skončili poslední a pravděpodobně by je neminula baráž. Nyní Brňané touží nejkvalitnější českou soutěž zažít znovu. Podali přihlášku do nové sezony a zahájili společnou přípravu. „Převládala vůle a chuť znovu naskočit do extraligy,“ prohlásil trenér mužstva Vít Musil.

Házenkáři Maloměřic (na snímku v zeleném dresu) se musí pro nadcházející ročník obejít bez služeb Pavla Mrnuštíka. | Foto: Deník / Attila Racek