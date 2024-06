Příležitost poměřit svou běžeckou formu s hokejisty Komety dostanou zájemci v Brně při olympijském běhu. Ten se celorepublikově uskuteční ve středu 19. června a závod v Brně bude jedním z takzvaných Zlatých závodů. Představí se na něm i někteří z hokejistů Komety. Zájemci se mohou přihlásit buď do závodu na pět, nebo deset kilometrů.

Hokejisté Komety Brno při suché přípravě. Ilustrační foto | Foto: HC Kometa Brno

Závod odstartuje stejně jako na dalších místech republiky v šest hodin večer a v Brně se start nachází v areálu Komec v ulici Hněvkovského v Komárově. Zaregistrovat se do závodu je možné jen online a to do pátku. Za startovné v tuto chvíli zájemci zaplatí šest set korun.

Součástí akce budou závody dětí, ty nejmenší změří síly na čtyři sta metrů, větší si zkusí osmistovku. Dětské startovné stojí padesát korun.

Na Brněnsku se olympijský běh uskuteční ve stejný den i čas také v Ivančicích a Lelekovicích.