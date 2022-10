„Sezval jsem kluky, kteří za ty roky hráli. Už jde v podstatě o pět nebo šest generací. Jsem rád, že přijedou. Kdo by tehdy řekl, že jednou budeme bývat i v televizi. Pivo bude za deset korun a máme domluveného i profesionálního dýdžeje. Věřím, že lidi si večer užijí. Jde hlavně o to se potkat a zavzpomínat,“ lákal jeden ze zakladatelů klubu a jeho současný prezident Jan Loup.

Program začne v pět hodin odpoledne přátelským soubojem mezi A týmem Helasu a Slavií Praha, v půl sedmé večer si zahraje tým Helas Brno 40+ proti staré gardě Zbrojovky a od půl osmé večer přijde na řadu souboj starých pánů Helasu Brno a Menšíkovy 11. „Halu jsme museli domlouvat měsíce dopředu, kdy jsme nemohli tušit, že na ten termín vyjde zápas Zbrojovky proti Spartě. Mrzí mě, že se to tak sešlo, přesto se podařilo přitáhnout zajímavá jména. Možná přijede třeba Ivo Ulich, za Menšíkovu 11 nastoupí například herec Petr Štěpán, bývalý primátor Petr Duchoň nebo nohejbalista Petr Bubniak,“ řekl Loup.

V Helasu je celých čtyřicet let od založení klubu. „Kluci už si mě dělají srandu, že chci skončit strašně dlouho, ale chybělo by mi to. Je to droga, skoro denně něco vyřizuju pro Helas. Navíc když někdo vidí, kolik za tím stojí práce, tak se to nikomu nechce přebrat,“ usmál se devětapadesátiletý funkcionář.

Důvod končit nemá i proto, že klub zažívá povedené časy. V posledních třech sezonách skončil ve futsalové lize šestý a nyní hodlá zabojovat o medaile. Po čtyřech kolech nového ročníku je Helas jedním ze třech neporažených týmů soutěže na třetí příčce. „Před třemi roky jsem se trefil do trenéra. Přivedl jsem neznámého Tomáše Galiu a hodně se mi ulevilo, protože mi odpadla starost o trénování. Letos jsem si dal za cíl napodobit Basket Brno, který se dostal do semifinále,“ poznamenal Loup s tím, že zápas pravdy nastane Helasu příští pátek, kdy si zahraje s pražskou Spartou.

Při sobotní parádě se Loup na palubovce představí taky. „To abych někde pohledal sálovky nebo koupil nové,“ vtipkoval funkcionář.

Vstupné na akci je dobrovolné a jeho výtěžek poputuje na vybrané oddělení dětské nemocnice.