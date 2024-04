FOTO: Helas zvládl rozhodující duel s Kadaní. Po 19 letech si zahraje semifinále

Devatenáct let. Tak dlouho čekali futsalisté brněnského Helasu na postup do semifinále play-off naší nejvyšší soutěže. Ve středečním rozhodujícím zápase na domácí palubovce brněnské haly ve Vodově ulici porazili Kadaň 7:3 a dostali se mezi čtyři nejlepší celky. „Devatenáct let je hodně dlouhá doba, proto jsem rád, že se nám to podařilo,“ řekl brněnský kouč Tomáš Galia do kamery ČT sport.

Futsalisté brněnského Helasu (v červeném) porazili Kadaň 7:3 a postupují do semifinále. | Foto: Petr Ryp/Helas Brno