„Tento dotační program je daleko jinde než program dvě, do něhož jsme patřili. Podařilo se nám dostat futsal mezi smetánku a poprvé máme na účtu peníze předem. Předtím nikdo nechápal, jak můžeme fungovat bez mega sponzorů. Vždy se nakonec podařilo peníze sehnat, ale dalo to zabrat,“ poodkryl dlouholetý předseda brněnského klubu Jan Loup.

Helas tak dostal nejlepší dárek ke čtyřicátému výročí od založení, které bude klub slavit v tomto ročníku. „Oslavit ho hodláme 8. října, na kdy připravujeme bohatý program. Měla by přijet třeba Menšíkova jedenáctka, chybět nebude Petr Švancara a další,“ naznačil Loup lákadla programu.

Klub se pod vlivem finanční injekce osmělil také ve svých ambicích. Poslední roky se pro něj pouť play-off zastavila vždy už ve čtvrtfinále, tentokrát hodlá vystoupat o stupínek výš. „Chceme bojovat o semifinále, pevně doufám, že se nám to podaří. Už i proto, že nám odpadl silný soupeř. Teplice ukončily činnost, protože majitel byl Rus, a firma, která klub podporovala, neprodloužila spolupráci,“ přiblížil Loup osud soupeře, jenž vyřadil Helas v minulém ročníku.

Pro účast mezi čtyřkou nejlepších Brňané taky navýšili počet tréninků, při letní přípravě se scházeli čtyřikrát týdně, nyní v sezoně třikrát. „Musím přiznat, že za deset let v Helasu jsem takovou přípravu nezažil, jednou týdně jsme chodili na atletický stadion VUT. Bylo to náročné, ale hodně nám to pomohlo a může nám to jenom přidat. Kvůli navýšení tréninků jsem nicméně doma pod tlakem,“ smála se stálice brněnského týmu David Presl.

Mezi opory by měly patřit i staronové akvizice. Ze Sparty se vrátili mládežničtí reprezentanti Tarik Lukšija s Andrejem Mykytjukem, z Plzně přišli Martin Zdráhal a Jan Havel.

Do sezony vstoupil Helas remízou 1:1 na palubovce České Lípy, první domácí duel v hale ve Vodově ulici odehraje v pátek od osmi hodin večer, kdy se představí proti Ústí nad Labem.