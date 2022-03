To se však Helasu ani v jednom duelu nepodařilo. V pátek v Teplicích prohrál těsně 2:3 a v pondělním utkání schytal debakl 1:6. „Do druhého utkání jsme šli s odhodláním vrátit sérii ještě jednou do Brna. První poločas vyšel jak herně, tak i výsledkově, ale bohužel zase ta stejná písnička. Teplice odskočí těsně před poločasem a začátkem druhé půle skóre navýší. My už pak nemáme morální síly, abychom zápas otočili,“ hodnotil Svoboda pondělní duel, v němž Helas po první půli prohrával 1:2.

Na vysokém teplickém vítězství se podílel hattrickem Brazilec Adriano, jenž si připsal i jednu asistenci. Další branky přidali jeho krajani Felipinho, Rodriguinho a Portugalec Varela. Zahraniční hráči prokazují, že jsou rozdílovým prvkem mezi oběma soupeři. „Stále nedokážeme s týmy z top pětky odehrát více vyrovnaných utkání,“ přiznal Svoboda.

Trápení ofenzivy Helasu podtrhl i fakt, že jedinou branku vstřelil po střele z osmnácti metrů brankář Václav Klímek. Ten se prosadil v této sezoně už podruhé. První gól vstřelil při domácí demolici pražské Sparty z desítky. Kromě krásné trefy také zabránil svými zákroky vyloženým šancím soupeře. „Několikrát nás vychytal. Celý zápas předváděl velmi slušný výkon,“ chválil asistent trenéra Teplic Tomáš Künzl brněnského gólmana.

Třetí zápas je na programu ve středu od osmi hodin večer v Teplicích. Domácí budou chtít využít první mečbol, naopak Helas by rád čtvrtfinálovou sérii ještě zdramatizoval. Případná prohra by pro Brňany znamenala konec sezony.