Teprve před pár měsíci se po jedné sezoně v beachi vrátila do reprezentace v šestkovém volejbalu. Helena Havelková s národním týmem absolvovala úspěšné mistrovství Evropy a olympijskou kvalifikaci, následně se chtěla rozhodnout co dál. Její další kroky však razantně ovlivnila nejnovější novinka Českého volejbalového svazu, který plánuje v roce 2026 vrátit po 29 letech kontinentální šampionát do tuzemské arény. Pětatřicetiletá smečařka by ráda byla u toho.

Helena Havelková míří do nového zahraničního angažmá v šestkovém volejbalu. | Foto: Jana Mensatorová

Havelková má za sebou turbulentní období. Z písku, kde nastupovala s parťačkou Markétou Nausch Slukovou, se vrátila do hal, kde dosáhla svých největších úspěchů. „Svůj návrat k šestkovému volejbalu hodnotím krásně. Bála jsem se toho, trošku jsem měla obavy z návratu do reprezentace, ale hrozně se mi v nároďáku líbilo,“ líčí rodačka z Frýdlantu.

Přestože v létě neměla ani stabilní klub, nabídku k návratu do národního týmu ráda přijala. Po dvou vrcholných akcích se hodlala rozhodnout, kam budou dál směřovat její kroky. Nyní už to ví. „Aktuálně nikde nehraju, dala jsem si po tom všem dvouměsíční pauzu. Ale zase se na palubovku vrátím, najedu zpět do klubového šestkového volejbalu. V prosinci odlétám do nové destinace, a v lednu začnu hrát,“ předesílá Havelková.

Úspěšný kouč pokračuje. Athanasopoulos povede reprezentaci do šampionátu v Brně

Jméno svého nového celku však zatím čtyřnásobná Volejbalistka roku nechtěla odtajnit. „Ještě neprozradím, kde budu nastupovat, protože vše není dořešené, ale můžu říct, že to bude v zemi, kde jsem ještě nikdy nehrála, čímž toho dost vyřadím,“ nastiňuje.

Rozhodování Havelkové výrazně ovlivnila vidina zahrát si na velkém závěrečném turnaji před českými fanoušky. Tuzemský volejbalový svaz totiž podal kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy v roce 2026, je tak dost reálné, že se po téměř třiceti letech šampionát vrátí do České republiky.

Volejbalové hvězdy opět v Brně? Česko hodlá pořádat ME, hostit jej má nová aréna

Jedna z nejvýraznějších českých volejbalových ikon by u akce, kterou má hostit nová brněnská multifunkční aréna, nerada chyběla. „Začala jsem hned uvažovat, jestli bych to ještě do roku 2026 dala. Ještě nevím, jestli se toho volejbalově dožiju, pokud mě ale trenéři budou chtít a budu se fyzicky cítit dobře, tak účast neodmítnu,“ ujišťuje Havelková.

Pro ni by účast na šampionátu v Brně mohla být i parádní rozlučkou za bohatou reprezentační kariérou. „Hned jsem si to počítala, šampionát se do Česka vrátí po 29 letech, což je vlastně období celé mé kariéry. Párkrát jsem si dříve povzdechla, že bych byla ráda, kdyby se u nás mistrovství konala častěji. Pro český volejbal to bude skvělá věc, dokud budu v reprezentaci platná, tak chci reprezentovat, protože je to něco, co dělám nejradši,“ dodává smečařka.