Elitní brněnský florbalový klub Hattrick Brno rozšiřuje svou základnu o podstatnou část. Brňané zahajují činnost ženské složky.

Florbalisté Hattricku se mohou těšit na nové kolegyně ze ženského týmu. | Foto: Libor Kopl

Hattrick otevírá nábor do všech věkových kategorií a do soutěží bude chtít ženy zapojit už v další sezóně. Navíc se managementu Hattricku povedl unikátní kousek. Do svých řad přivedl hlavní trenérku žen extraligových Židenic – Petru Prouzovou. „Dlouhodobě jsme měli o Petru zájem. Chtěli jsme, aby v případě vzniku ženské složky u toho byla právě ona. Známe se dlouho a je pro nás garantem, že to bude dobře fungovat,“ komentoval krok prezident klubu Dan Koubek.