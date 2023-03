Filip Sasínek odletěl do Istanbulu ve velké pohodě.Zdroj: ČTK

FILIP SASÍNEK. Hodonínský mílař odletěl na svůj pátý halový evropský šampionát, ve sbírce má už bronz, který v běhu na 1500 metrů vybojoval na šampionátu v roce 2017, při dalších dvou účastech postoupil do finále.

Podobné ambice má i letos. „Postoupit do finále je těžké pokaždé. Patnáctistovka i celá atletika se neskutečným způsobem posunuje. Rozhodně je postoupit vždy o trošku těžší. Myslím si ale, i vzhledem ke zkušenostem, že si mohu věřit, že vím, jak se to má dělat,“ pravil sedmadvacetiletý reprezentant.

Na nedávném mistrovství republiky v Ostravě vytvořil časem 3:40,25 rekord šampionátu. „Patnáctistovka mi začala chutnat, takže si věřím, že v Istanbulu to vyvrcholí. Věřím, že jdu správným směrem,“ radoval se pětinásobný halový šampion republiky v běhu na 1500 metrů.

Začátek letošní sezony si Sasínek zpestřil na závodě ve francouzském Liévin, při němž Etiopan Lamecha Girma zaběhl halový světový rekord na 3000 metrů.

Český reprezentant byl jedním z vodičů. „Podobné akce se domlouvají dost dopředu. Už asi před třemi měsíci bylo vše domluveno, ale tehdy to ještě nebylo vypsané na světový rekord. To jsem se dozvěděl až měsíc předem. Byla to trošku souhra náhod,“ líčil Sasínek.

Do Istanbulu vyrazil s částí české výpravy už v úterý, protože jeho disciplína začíná ve čtvrtek chvíli po sedmé hodině večer našeho času. Na šampionátu se představí v běhu na 1500 metrů i jeho partnerka Kristina Mäki.