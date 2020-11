Osmiměsíční pauza navíc zapříčinila, že ani Petr nevěděl, s jakou formou na grandslamový turnaj odjíždí. Hned v prvním kole na něj navíc čekal Estonec Klen Kristofer Kaljulaid, se kterým loni na Evropských hrách v Minsku prohrál. „Nevěděl jsem, jestli ho můžu porazit, ale doufal jsem v to. Jsem rád, že se mi naše skóre podařilo vyrovnat a aspoň trošku si zvednout sebevědomí,“ popisuje svoji výhru v úvodním zápase.

A šlo také o jediný vyhraný zápas, který si česká výprava z maďarské metropole odvezla. Přesto, že Češi měli zastoupení při všech třech soutěžních dnech, ani jeden ze zbylých šesti judistů už z prvního kola nepostoupil. „Přípravu nám překazila koronavirová opatření. Nejdřív jsme trénovali pouze venku, potom nám zakázali i to, takže šlo hlavně o individuální tréninky. A to před závody není ideální,“ vysvětluje Petr jednu z možných příčin českého nezdaru.

Ve druhém kole už nestačil na Davlata Bobonova z Uzbekistánu, kterému podlehl stejným způsobem, jakým v úvodu přemohl estonského protivníka. A to divácky nejoblíbenější cestou – ipponem, tedy hodem na záda. „V zápasech obecně často házím nebo padám, ale každý je jiný. Někdo víc hází, jiní jsou zase více siloví, hodně taktičtí a vyhrávají jinými způsoby. Říká se ale, že hody jsou koření juda. Tedy to, co se lidem líbí,“ povídá šestadvacetiletý reprezentant.

Jiří Petr

Datum narození: 27. červenec 1994 (26 let)

Místo narození: Brno

Klub: Judo SK Královo Pole Brno (domácí), SPK Olymp Praha

Trenér: Jaroslav Švec

Kategorie: střední váha (do 90 kilogramů)

Po víkendovém turnaji se česká výprava přesunula do maďarského městečka Tata, kde se připravovala na mistrovství Evropy. „Příští týden pak jedeme na kemp do Turecka, kde budeme trénovat s jeho reprezentací i se zástupci jiných států,“ říká zápasník kategorie do 90 kilogramů.

Evropský šampionát, který se měl v pražské O2 areně uskutečnit už v květnu, do hlavního města nakonec zavítá od 19. do 21. listopadu. Zatím ovšem není jisté, za jakých podmínek. „Nejpravděpodobnější scénář je teď Evropa bez diváků, což nás hrozně mrzí, protože závod na takové úrovni se do České republiky vrací po třiceti letech. Všichni jsme se na podporu domácích diváků těšili, teď budeme rádi, když se Evropa vůbec uskuteční,“ líčí Petr.

Mistrovství Evropy už by se měl zúčastnit také olympijský medailista Lukáš Krpálek, kterého z maďarského turnaje vyřadila nákaza koronavirem. Ten v Praze zaútočí již na svůj čtvrtý titul mistra Evropy.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ