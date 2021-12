„Jsem moc rád za to, jak nás kluci mezi sebe přijali. Jsme mladý a dravý tým, což nám také hrálo do karet,“ popsal začátky v reprezentačním dresu odchovanec brněnských Buldoků. Svou roli přijal naprosto bez problémů. Ať je zrovna na hrací ploše, nebo naopak v mikině na lavičce, pro Kettunenův sbor je naprosto nenahraditelným dílkem do medailové skládanky.

Základní skupinu zvládl na výbornou, nyní na něj však čeká úplně jiné kafé. „Věříme si na všechny. Nerozlišujeme mezi soupeři, víme, že pokud chceme uspět, musíme porazit všechny,“ prozradil ambiciózně. A v hlavě tak nosí jediný cíl. Bez medaile z Finska, kde to dobře zná, rozhodně odjet nehodlá.

Po úspěšném juniorském šampionátu přišla rázem i nominace na ten mužský. Bouchalo doma opět šampaňské?

Je to tak. Rodiče byli opravdu nadšení, strašně moc mi to přáli, protože věděli, kolik jsme toho všichni společně za ta léta florbalu obětovali. Byla to taková krásná třešnička na dortu po tom celém náročném roce a moc nás to v rodině potěšilo.

Nebyl jste malinko překvapený, kolik mladých a nových kluků do Helsinek odcestuje?

Abych pravdu řekl, tak vůbec ne. Od prvního okamžiku jsem přesvědčený o tom, že tento tým má obrovský potenciál a může dokázat velké věci. Ostatně jsme si to dokázali také na turnaji v Plzni, kde jsme zvládli přetlačit jak Finsko, tak také Švédsko. To nám dodalo obrovské sebevědomí a troufám si říct, že si Česká republika může do Helsinek dojet pro zlaté medaile.

Mistrovství světa zatím prožívají zejména finští fanoušci, jinak stadiony zejí prázdnotou. Nechybí vám podpora v hledišti?

Trochu ano. Celkově jsem takový překvapený, jak je to vůbec možné, že na zápasy domácího týmu je zaplněná celá aréna a na všechny ostatní utkání je až na výjimky téměř prázdno. Mrzí mě to, opravdu, protože jsem toho od finských diváků a celé organizace čekal mnohem více.

První zápas jste si navíc odbyli v již dosti kritizované aréně. To asi úplně růžový start nebyl, že?

(smích) No, těžko říct. Samozřejmě to nebylo nic ideálního, to je jasné. Zejména na tom prvním tréninku jsme zažívali opravdu nevídanou zimu. Ale poté se organizátorům povedlo halu alespoň vytopit, takže to už nebylo tak hrozné. Je pravdou, že ty malé tribuny a zejména podivně nízký strop nebyly úplně ideální pro takové utkání, ale my jsme si šli svou cestou bez ohledu na okolní vlivy. A jsme rádi, že jsme to zvládli.

Věděl jste dopředu, jaká bude vaše role v týmu, nebo se věci hodně mění za pochodu?

Hned poté, co mi byla oznámena nominace na šampionát v Helsinkách, jsem absolvoval setkání s trenérem Kettunenem, na kterém mi bylo oznámeno, jakou roli v týmu mohu očekávat. A zatím mohu říct, že jde všechno podle plánu. Jsem připraven přijmout všechno. Pokud budu muset být na lavičce, pomůžu tam, pokud zase dostanu důvěru na place, odvedu své maximum.

Druhé místo po základní skupině, nyní přichází klíčové zápasy. Bral byste raději Finy, nebo Švédy?

Těžko říct. Asi bych si raději dal Švédy, jelikož zatím nepůsobí tak dominantně jako Finové, které tu navíc táhne vyprodaná aréna. V obou případech by to však pro mě bylo speciální utkání, které bych si chtěl naplno užít. Ale znáte to, jak se to říká, pokud chceme být nejlepší, tak musíme porazit úplně všechny. Což je zkrátka fakt.

Finsko pro vás navíc není žádnou neznámou. Jak vzpomínáte na svou stáž na severu?

Je to pro mě hodně osobní záležitost, abych pravdu řekl. Toto prostředí velice dobře znám, od haly, kde nyní hrajeme své zápasy, jsem tehdy bydlel asi pět minut pěšky. Váže se mi tu takové speciální citové pouto, a i proto jsem byl šťastný, že si mohu zahrát šampionát právě tady Helsinkách. Jak to jenom říct, je to zkrátka splněný sen, který si teď a tady naplno prožívám.

Přijdou vás podpořit bývalí spoluhráči z finského týmu?

Doufám, že ano. Bylo by to nádherné, nazval bych to takovou třešničkou na dortu (smích).