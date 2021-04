Vznikla před deseti lety v Singapuru a vstupuje do Evropy velkolepým projektem Road To One. Jde o třístupňovou pyramidu, z níž vyřazovacím způsobem vzejde šampion. Ve váhové kategorii do 94 kilogramů myslí na triumf Hron. „One Championship je strašně silná asijská organizace. Dělá mraky turnajů nejen v postoji, ale třeba i v MMA. Titul je pro mě cíl, jasná meta,“ hlásí brněnský bojovník přezdívaný Chřestýš.

Cesta k vrcholu bude ovšem dlouhá a drsná. Nejprve musí zvládnout národní pohár, který vedle Prahy uspořádá dalších sedm metropolí. To znamená dvě výhry. Pak ho čeká semifinále, z něhož postoupí do finálového turnaje, kde opět musí dvakrát vyhrát. Jako pořadatel vyvrcholení se skloňuje Singapur. „Nikdo neví, kde budou další turnaje, záleží na koronavirové situaci ve světě. Popravdě jsem se o to nezajímal,“ říká.

Hron se nyní soustředí na úvodní dva kroky v Praze. „Už to, že organizátoři dostali tuhle akci do České republiky, je obrovský úspěch. Není to vůbec levná záležitost a nedají ji každému. Pro mě je čest tady zápasit, i když si myslím, že si to zasloužím za to, co roky předvádím v bojovém sportu v České republice,“ míní devětatřicetiletý Hron.

Posbíral řadu pásů označujících evropské i světové šampiony. Primát ve One Championship představuje velké lákadlo na sklonku jeho kariéry. „Mám toho za sebou hodně. Nebudu boxovat donekonečna, ale ještě nějakou dobu chci vydržet, tuhle věc nechávám otevřenou. Jsem ve skvělé formě, takže nepřemýšlím o konci kariéry. Až ucítím, že má výkonnost klesá, tak o tom můžu uvažovat, ale teď jsem pořád schopný zápasit s nejlepšími na světě,“ sděluje absolvent Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

SOUPEŘI ZE ZAHRANIČÍ

Vedle něj se v Praze představí trojice Ozer Mehmet z Turecka, Cyril Paul Cereyon z Francie a Mohamed Amine z Nizozemska. Po pátečním vážení se dozví soupeře pro první kolo, vítězové se pak utkají o postup do druhé části pyramidy. „Soupeře vybírala organizace. Zápasím dlouhou dobu, takže jsem o nich něco slyšel, ale nikdy jsem se s nimi nepotkal. Žádný není slabý, nedá se vybírat,“ povídá brněnský rodák.

Běžně nastupuje v kategorii nad sto kilogramů, tentokrát se musí na váze vejít do 94 kilogramů. „Držel jsem dietu, ale věděl jsem o tom dlouho a není to problém. Před rokem jsem změnil stravu, teď jsem jen trochu stáhl sacharidy. Nic těžkého,“ líčí Chřestýš.

Duely podle pravidel K-1 trvají tři kola, každé má tři minuty. „Když se nerozhodne ve třech kolech, následuje extra runda. Dva zápasy za večer nevidím jako problém, jsem dobře připravený,“ ujišťuje Hron.

Přestože ho ve sparingách krátce zastavil pozitivní koronavirový test, žádné manko nemá. V přípravě se chystal na dvojnásobnou zátěž. „Člověk toho moc nevymyslí, je to o fyzickém fondu. Důležité je štěstí i taktika. Když si v prvním zápase rozkopu holeně, ve druhém to může mít neblahý vliv. Musím bojovat chytře hlavou, sice tvrdě, ale nemlátit jako blázen,“ uvědomuje si.

Turnaj hostí pražský Hotel International, který se pro účastníky klání neprodyšně uzavře. „Podmínky jsou přísné. Jsme otestovaní a v karanténě. Zápasíme na stejném hotelu, kde bydlíme, jinak by organizátoři nedostali na akci povolení,“ podotýká Hron.

Sobotní klání s podtitulem Noc válečníků 17 odvysílá stanice O2 TV Sport.