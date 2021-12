Shodně na závěr roku se sešly jejich duely. Hron se ve středu pozdě večer v pražské Lucerně utkal s Gabrielem Ojdaničem z Chorvatska, Peňáz ve čtvrtek v brněnské Zoner BobyHall na akci Oktagon 30 narazí na Cheicka Koneho z Pobřeží slonoviny. „Byla by ideálka, kdybychom oba vyhráli. Myslím, že si to zasloužíme za dřinu. Oba vyhrajeme a pak v pohodě oslavíme Nový rok,“ usmál se Peňáz.

Mladší z dvojice ve čtvrtek nastoupí do klece ve smíšeném bojovém umění MMA, Hron bojuje podle pravidel K-1 a trénuje Peňáze v postoji. „Matěj se hodně připravoval v Praze s Andrém Reindersem, ale nebyl problém to zkombinovat a v Brně jsme spárovali,“ popsal čtyřicetiletý Hron.

A potvrdil, že jejich tréninkové bitvy s Peňázem měly pořádné grády. „Není to s ním jednoduché, za dva roky udělal obrovský progres. Je opravdu nepříjemný, má dobrý pohyb, jde o velmi kvalitního sparingpartnera na světové úrovni,“ uvedl kouč a zápasník v jedné osobě.

Jelikož oba mají souboj ve stejné době, mohli se v přípravě ideálně doplňovat. „Na jednu stranu je super, že jsme oba dva v zápasovém módu a připravujeme se na maximum, ale taky je potřeba si dávat bacha, aby se člověk nezranil a hlavně nezranil toho druhého. V důsledku to je dobré, víceméně jsme oba stejně naladění do tréninku, i když se příprava v průběhu mění a zaměřuje na něco jiného, lze to spojit,“ zdůraznil pětadvacetiletý Peňáz.

Hron si ve středu večer odbyl 122. profesionální duel kariéry a zaútočil na mezinárodní titul WAKO Pro v těžké váze. I příprava s mladšími svěřenci jej žene v kariéře dál. „Samozřejmě je pro mě motivace držet krok s kluky o patnáct let mladšími, kteří mě považují za kmeta,“ přikývl Hron. „Jednou to jde líp mně, jindy zase Matějovi,“ doplnil.

ÚCTYHODNÝ KMET

Peňáz má v kariéře výborně našlápnuto a ve svém kouči vidí, kam ho dřina může vynést. „Minimálně mi dává takový morální ukazatel, jak Tomáš dokáže dřít. Je mu čtyřicet a udržuje se ve vrcholném tempu, což je úctyhodné. Málokdo by ve čtyřiceti dřel jako on, to se mi na něm líbí a dává mi motivaci,“ přiznal talentovaný bojovník.

Proti Peňázovi měl původně v Oktagonu 30 stát Slovák Vlasto Čepo, jenže ten se zranil a dva týdny před akcí dostal brněnský bojovník nového soka. „Samozřejmě se příprava změnila, byla na jiného soupeře. S Čepem jsme oba strikeři a mělo jít spíš o postojový duel. U Koného je větší předpoklad, že by to mohl tahat na zem. V MMA má už dvacet osm zápasů a mnohem víc zkušeností. Můj přístup se trochu změnil, víc jsem se soustředil na zem a obrany,“ sdělil Peňáz, který předchozí čtyři duely ukončil předčasně knokautem už v prvním kole.

Souboje hned po vánočních svátcích pro něj i jeho kouče představují omezení především v jídle. Peňáz shazoval na 84,5 kilogramu. „Jde spíš o takový psychický boj, když navštívím rodinu, všude je jídlo a nemůžu si nic dát. Váha šla hůř dolů z toho důvodu, že jsem to dělal tento rok počtvrté. Pro tělo není přirozené shodit patnáct kilo, znovu přibrat a zase, říká si o odpočinek, ale váhu jsem udělal bez problémů,“ řekl.

Nedopřál si žádnou dobrotu, kterou mu nabízeli. „Nedal jsem si opravdu nic, radši jsem ani neochutnal, pak bych na to měl větší chuť. Byl jsem na sebe přísný. Vánoce mám zafixované jako pohodu s cukrovím a pohádkami na gauči, ale letos jsem vynechal. Až po vážení jsem si dal ke kávě první cukroví. Užiju si po zápase,“ plánoval.

Hron podstoupil bitvu v těžké váze, takže se hubnutí tentokrát vyhnul. „Mám kolem sto kilo, tentokrát jsem shazovat nemusel, ale stravu si hlídám pro sebe. Cítím se líp, když jím dobře a zdravě. Nedělalo by mi problém hubnout ani přes svátky, nepovažuji za velké štěstí se týden přežírat, abych to pak dva měsíce dával dolů. Možná jsem i rád, že se mi vyhnulo obžerství, které většina lidí přes svátky má, přejedl jsem se v životě už tolikrát. Když mám chuť na nějaké jídlo, dám si ho jeden den. Nepovažuji za výhru se každý den ládovat cukrovím nebo řízky, ani bych se necítil dobře,“ prohlásil Hron.