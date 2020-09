Při osmém ročníku Yangames Fight Night v pražských Žlutých lázních už ve druhém kole knokautoval Claudia Istrateho z Itálie. „Byla to moje šestá účast a šestá výhra na této akci, takže mám radost. Soupeř například v prvním kole knokautoval Davida Vinše. Je to tvrďák, spíš bitkař,“ popsal Hron původem rumunského protivníka žijícího v Itálii.

Ve váze nad 91 kilogramů podle pravidel K-1 měl ovšem od začátku navrch Hron, česká profesionální jednička těžké váhy. „Věděl jsem, že do toho soupeř asi vlítne. Nohy mu moc nejdou, dobře boxuje, na to jsme směřovali strategii, abych mu tam nestál, kontroloval koleny nebo low kickem (nízký kop – pozn. red.). Vycházel mi taky přední direkt, nenechal jsem ho rozjet,“ líčil devětatřicetiletý brněnský rodák.

Na váze před duelem měl 102 kilogramů, přitom míval dokonce 110. Z vlastní vůle se ovšem rozhodl shodit. „Řekl jsem si sám pro sebe, že na starý kolena nechám panděro doma,“ usmál se. „Cítím se teď dobře fyzicky a určitě je to veselejší. Mám lepší pohyb v ringu,“ pravil bojovník s přezdívkou Chřestýš, který tak nyní řeší i nabídky na bitvy ve váze do 95 kilogramů.

Ve Žlutých lázních okusil, jak se zápasí v dešti, protože mítink pod otevřeným nebem na víc než půl hodiny přerušila průtrž mračen. „Bylo to ostré. Po prvním zápase přišla bouřka a říkal jsem si, že to asi zastaví. Ale běhal tam organizátor, že se bude bojovat i v dešti, protože má smlouvu s televizí, partnery. Pozval zápasníky z Glory, které by musel stejně zaplatit,“ uvedl Hron.

Do ringu tak šel v doprovodu dívky s deštníkem. „Lidi odešli, jen nejvěrnější fanoušci zůstali v přilehlém přístřešku. Plachta byla fakt mokrá, ale pořadatelé sloupali všechny reklamy, takže mi nepřišel ring až tak kluzký. Pro zápasníky, kteří víc kopou jako já, to může být vratké, ale nijak mě to neomezilo. Podmínky byly pro všechny stejné,“ řekl Hron, který už doléčil zraněné koleno. To ho trápilo od červnové prohry s Melviném Maném v projektu Oktagon Underground.

Do konce roku plánuje ještě aspoň jeden zápas. „Mám nabídku z Nizozemska a také u nás, ale čekám na potvrzení, protože za ty roky jsem měl snad milion nabídek,“ doplnil Hron.

Ve Žlutých lázních zvítězil i jeho svěřenec Jan Pajtaš, jenž knokautoval v prvním kole Erika Micku ve váze do sedmdesáti kilogramů.