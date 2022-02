Meluzín: Problém českého hokeje je v zakončení, v týmu měl být Chlapík

Čeští reprezentanti i trenéři už se na závodní kolotoč těší. „Musíme narušit tréninkový stereotyp. Jsme pořád v Brně, chodíme do posilovny nebo ven na dráhu, což není žádný med v našich podmínkách. Kluci nějakou dobu drží, ale pak se jim to začne zajídat. Jsem rád, že máme polské závody, hned do týmu skočila jiskra, že se něco bude dít,“ uvedl.

V dlouhé přípravě dráhaři Dukly zapracovali hlavně na síle. „Podařilo se nám dost práce, zamakali jsme hodně v posilovně, protože borcům trochu chyběla hrubá síla na těžké převody, které se jezdí. Podle ukazatelů jsme za tu dobu nějaký pokrok udělali a věřím, že se nám podaří přetavit to na kolo,“ doufal Klimeš.

Kalendář závodů

Nations Cup:

21.-24. dubna v Glasgow (Skotsko)

12.-15. května v Miltonu (Kanada)

7.-10. července v Cali (Kolumbie)

mistrovství Evropy:

11.-16. srpna v Mnichově (Německo)

mistrovství světa:

12.-16. října v Saint Quentin en Yvelines (Francie)

Další neděli už s kompletním elitním týmem vyrazí brněnská Dukla na dvoutýdenní soustředění na jih Slovinska, kde leží Novo mesto s vlastním velodromem. „Pro nás je to v současné době nejbližší dráha, na kterou můžeme jet. V Polsku mají strašně moc dětí na kole, takže do Pruszkówa se na trénink nedá dostat. Slovinsko vyzkoušíme jako variantu k Bulharsku, kde jsme sice byli spokojení, ale je to daleko a finančně náročnější. Do Slovinska se dostaneme za půl dne autobusem,“ objasnil Klimeš.

Závodní sezona českým reprezentantům naplno odstartuje v dubnu. Z klání v belgickém Gentu vyrazí do skotského Glasgow, kde 21. dubna začíná první Nations Cup. V květnu pak další díl obdoby světového poháru hostí kanadský Milton a v červenci kolumbijské Cali. „V rozpočtu asi nebude tolik peněz, abychom obsadili všechny tři svěťáky, do žebříčku se navíc započítává jeden, ale dva bychom měli objet. Zvolíme určitě Glasgow a pak se rozhodneme, zda poletíme do zimy v Miltonu, nebo do tepla v Cali,“ poznamenal kouč.

Na Nations Cupu už půjde o body k účasti na mistrovství světa, které v polovině října hostí opět Francie. A tam nejpozději odstartuje kvalifikační cyklus na olympijské hry v Paříži 2024. „Ještě nevyšla přesná pravidla kvalifikace, ale musíme se dostat na mistrovství světa a každý závod je důležitý. Začne náš klasický kolotoč sbírání bodů,“ řekl Klimeš.

Z Hitlera udělal lebku a zápasí. Nejsem nácek, odmítá bojovník Roušal

Také přijde na řadu vybírání, koho do závodů postavit. Ze šestice Tomáš Bábek, Robin Wagner, Martin Čechman, Jakub Šťastný, Dominik Topinka a Matěj Bohuslávek na Nations Cup pojedou patrně jen tři, plus Sára Kaňkovská a Veronika Jaborníková. „Dáme dohromady dva týmové sprinty, ale reprezentovat budou ti nejlepší. Pokusíme se síly rozložit, v současné době má však každý bod cenu zlata. Rozhodne výkonnost,“ upozornil český kouč.