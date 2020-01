Sedm sekund před koncem prvního prodloužení se zdálo, že na basketbalové Žabiny Brno přes heroický výkon zůstanou v Českém poháru jen stříbrné medaile. Jenže vtom na sebe vše vzala zkušená reprezentantka Petra Záplatová a přesnou střelou srovnala na 83:83 a poslala finálový duel hraný při Final Four v Kutné Hoře do druhého prodloužení.

Basketbalistka Žabin Petra Záplatová (na snímku vpravo) byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou Final Four v Kutné Hoře. | Foto: Václav Mudra/ČBF

V něm Žabiny Hradec přetlačily a po vítězství 93:90 si zajistily první pohárové zlato po třech letech. „První cíl sezony jsme splnily. Je to vzpruha do zbytku ročníku. Navíc jde pro nás o to cennější triumf, že jsme vyhrály zápasy, v nichž jsme byly papírově slabší,“ poznamenala Záplatová.