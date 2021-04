Brněnské derby zároveň ohlásilo začátek extraligového play-out, v němž o přežití bojují zejména hostující Maloměřice. „Za zápas jsme udělali hodně ztrát, nešlo nám bránění. Hned v prvním poločase jsme dostatečně nezastavovali jejich útoky a nedařil se nám ani přechod do protiútoků. Až na konci jsme stáhli skóre, jenže v druhé půli to bylo podobné. Neubránili jsme královopolské pivoty, kteří jsou výborní, a navíc neproměnili naše šance, což nás brzdilo,“ zhodnotil klání kouč Maloměřických Vít Musil.

Jeho tým má v boji o udržení v nejvyšší soutěži nejhorší pozici. V základní části totiž naloupil jen šestici bodů, zatímco v čtyřčlenné tabulce první Královopolští se před sobotou mohli konejšit devatenáctibodovým polštářem. „Jsme nováčci a v uvozovkách outsideři. Věděli jsme, že v play-out skončíme. Pro nás je tohle hlavní pasáž sezóny a každý zápas je důležitý, jelikož body zkrátka musíme sbírat. Teď jsme hráli proti silnějšímu soupeři, ale porážku bereme jako neúspěch. Jsme přesvědčeni, že s nimi dokážeme hrát vyrovnaně,“ posteskl si Musil.

Mamuti mezi domácí smetánku pronikli již předloni, když ze čtvrtého místa přijali možnost přehoupnout se do extraligy. Od případného sestupu je pak v minulé sezoně uchránilo ukončení soutěží kvůli pandemii. „Možná nám okolnosti odpustily, že jsme měli kolísavé výkony a dost prohrávali. Nakonec jsme nesestoupili. Před dvěma lety jsme měli hrozně málo času rozhodnout se, zda extraligu přijmeme či ne. Řekli jsme ano, ale nechtěli to dělat za cenu kompletní hráčské výměny a sázky na hráče z venku. Tým je tvořen kluky, co mají mladé či žádné zkušenosti z vrcholového sportu. Postoupili jsme z druhé ligy, v první strávili rok a pak skočili hned do extraligy, “ prohlásil.

To v Králově Poli měli letos ambice na play-off. V ročníku sti​ženém protikoronavirovými opatřeními z toho však sešlo. „Sezona začala v pohodě, na první zápas byla plná hala. Pak se to někdy v září, říjnu na měsíc a půl stoplo a třeba v lednu byl celý tým v karanténě. Hned potom jsme museli odehrát spoustu zápasů. Nastupovalo se ve středu a sobotu. Možná i to ovlivnilo, že jsme nepostoupili dál. Pro mě bylo nejhorší, že chyběli fanoušci. Sport hrajeme pro ně a i to na nás mohlo mít vliv,“ zauvažoval brankář domácích Jakub Grulich.

Ten v sobotu poprvé v sezoně odchytal celý zápas a svými výkony podtrhl výhru Brňanů. „Hlavně děkuji klukům, kteří mi hodně pomohli. Když jsem se v úterý dozvěděl, že budu chytat, všichni mě podporovali a věřili mi. To hrozně pomohlo. Navíc mám rád nahecované zápasy a v derby byly oba týmy nažhavené,“ přiblížil devatenáctiletý gólman.

Grulich se mezi tyče postavil právě kvůli nepostupu do vyzařovacích bojů. „Máme v týmu zkušené brankáře, všichni jsou starší než já. Chytali, když jsme hráli o play-off. Teď trenér řekl, že chce dát prostor mladším hráčům. Tedy mě a dalším čtyřem. Tlak to byl, ale kluci mě uklidnili. Zvládl jsem první zákrok a od toho se zápas odvíjí,“ doplnil.

Horké chvíle čekají spíše Maloměřice. „Je to samozřejmě těžké. Morálka mužstva se udržuje náročně a těžko ji nakopáváme. Snažíme se do všech tlačit, aby teď našli maximální motivaci se o to poprat. Chybí nám diváci. Týmu pomůže, když ho tlačí atmosféra a fanoušci. Hrát před prázdnou halou je smutné, klub tím i ztrácí pospolitost. Nejsou tu děti, mládež, fungujeme jen my jako špička ledovce,“ uzavřel Musil.

JAROSLAV GALBA