Italský deníček číslo 2: Pád na betonu je příjemnější než na dřevě

Je to jiný šampionát. Samozřejmě existuje rozdíl mezi elitním mistrovstvím Evropy a kontinentálním šampionátem juniorů a jezdců do 23 let. Jenže mistrovství ve Fiorenzuola d'Arda je specifické z mnoha důvodů.

Sportovní redaktor Jaroslav Kára na mistrovství Evropy dráhových cyklistů ve Fiorenzuole d'Arda. | Foto: Martin Straka