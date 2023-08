Z velodromu Sira Chrise Hoye v Glasgow si na světovém šampionátu ve Skotsku odskočil na silniční závod i časovku a hned se přesunul do nizozemského Rotterdamu, kde v pátek vstoupí do mistrovství Evropy. Brněnský hendikepovaný cyklista Ivo Koblasa prožívá náročný program.

Brněnský paracyklista Ivo Koblasa na dráhovém světovém šampionátu ve Skotsku absolvoval čtyři disciplíny, další dvě pak na silnici. | Foto: Martin Straka

Na dráze ve Skotsku absolvoval čtyři disciplíny, další dvě pak na silnici v Dumfries. Žádný jiný český paracyklista tam s ním nestartoval.

Hned úvodní klání mu vyšlo parádně, když v kvalifikaci tříkilometrové individuální stíhačky stanovil nový český rekord kategorie C2 časem 3:44,749 minut a obsadil osmé místo. „Je výborné, že se mi povedlo zlepšit český rekord,“ těšilo Koblasu.

Ve scratchi byl sedmý, v kilometru s pevným startem devátý a v závodě na 200 metrů s letmým startem desátý. „Kilometr býval mojí silnou disciplínou, ale konkurenti už teď tráví víc času v posilovně, aby na to měli figuru. Čím je člověk starší, specializuje se spíš na delší štreky,“ popsal závodník Favoritu Brno.

Poprvé v historii startovali paracyklisté na společném šampionátu s elitními závodníky, což se Koblasovi zamlouvalo. „Spojení zdravých a hendikepovaných cyklistů je výborný záměr a mělo by se tak jezdit pokaždé, nijak si nekonkurujeme. Na dráze jsem býval spolu s Duklou Brno a bylo to super. Trenér Petr Klimeš mi pomohl třeba při letmém dvoukilu, měli tam i kuchaře, což byl bonus, člověk se nemusel stresovat a věděl, co jí. Navíc jsem zblízka viděl elitní závodníky,“ líčil Koblasa, který žije v Černé Hoře na Blanensku.

Po konci dráhového programu zamířil do Dumfries, kde při časovce kategorie C2 vybojoval desátou příčku. V silničním závodě dlouhém přes 64 kilometrů dojel devátý. „V časovce už se u mě projevila únava, nic hrozného, ale pomýšlel jsem na lepší umístění. Napřed jsem závodil na dráze, což jsou poměrně krátké disciplíny a člověk už není tolik rozjetý na delší štreky. Hromadný závod se jel v dešti a byl extrémně náročný,“ popsal.

Koblasa si uvědomuje, že absolvovat tolik disciplín není vhodný model. „Spíš se budu zaměřovat na tři kilometry a scratch, plus silniční závod a časovku. Když se jede šest disciplín, může se stát, že člověku ve finále dojdou síly. Ve dvaceti má závodník super výbušnost, teď je to spíš o vytrvalosti a udržení kadence,“ uvedl třicetiletý český reprezentant.

Trojnásobný účastník paralympijských her by už měl mít jistou účast také příští rok v Paříži. „Dráhu bych měl mít vyjetou a silnici taky. Do Paříže se musím zaměřit na tři kiláky a scratch, kde to může cinknout, pokud scratch v Paříži vůbec bude,“ podotkl.

V pátek ho na evropském šampionátu v Rotterdamu čeká časovka, o den později hromadný závod. „Rád bych se umístil na bedně, pokud by mi přálo štěstí. Když budu do pátého místa, budu spokojený. Konkurence je docela velká, ale chci ulovit lepší pozici než minulý týden ve Skotsku,“ prohlásil Koblasa.