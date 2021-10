Jaborníková zkusila ve sprintu překvapit, Babor dojel šestý ve scratchi

Do sprintu jednotlivkyň na mistrovství světa v dráhové cyklistice vstoupila Veronika Jaborníková časem 11,273 sekundy v kvalifikaci na dvě stě metrů s letmým startem. Závodnici Dukly Brno to stačilo na 22. pozici. „Čas je poslední dobou takový můj standard, přestože bych chtěla jezdit rychleji a myslím, že na to mám, závodů je teď hrozně moc. Jsem ráda, že nemám výkyvy a jezdím aspoň stejně,“ řekla Jaborníková.

Veronika Jaborníková při sprintu na mistrovství světa v dráhové cyklistice. | Foto: Martin Straka

V první vyřazovací jízdě zkusila překvapit držitelku jedenáctého nejrychlejšího výkonu dne Sophii Capewellovou, ale vypadla. „Buď jsme mohli jet podle zajetého scénáře, nebo to trochu otevřít a něco zkusit. Určitě to od Verči nebyl špatný pokus, ale zasloužil trochu větší odvahu. Je to tady její premiéra a musí nasát zkušenosti,“ uvedl reprezentační trenér Petr Klimeš. Novému týmovému sprintu chyběly na mistrovství světa dvě desetiny k postupu Přečíst článek › Daniel Babor obsadil ve scratchi šesté místo. „Umístění je to sice hezké, ale nejsem moc spokojen, k medaili chybě kousek. V předposlední zatáčce jsem šel přes Belgičana, ale rozhodila mě vlna. Škoda, ale na druhou stranu jsem se od mistrovství Evropy nezastavil a dřu to úplně z posledního. Ten scratch, jak se vyvíjel, byl přesně pro mě, takže zklamání jistě je,“ řekl Babor. Petra Ševčíková skončila ve vylučovacím závodě žen na devatenácté pozici.