Členka brněnského klubu TJ Rapid v minulém roce skončila čtvrtá na mistrovství Evropy do devatenácti let, na světovém šampionátu juniorek pak vybojovala pátou příčku. Navíc ve třídě iQFoil ovládla závod na italském Gardském jezeru. „Občas je to strašné vypětí, jsem ze závodu nervózní. Snažím se ale vždy ukázat vše, co jsem natrénovala,“ pokračovala Piňosová.