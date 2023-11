Loni v pouhých sedmnácti letech ovládla anketu Jachtař roku. A letos na svůj úspěch opět navázala. Windsurfařka Kristýna Piňosová z klubu TJ Rapid Brno opět dostala nejvíc hlasů, a jen tak podtrhla úspěchy z nedávných měsíců. „Nevěřila jsem, že mi tolik jachtařů pošle hlasy a bude to opět stačit na vítězství. Mám z toho ale obrovskou radost,“ hlásí talentovaná sportovkyně.

Jachtařka roku Kristýna Piňosová se svým trenérem Milanem Hájkem. | Foto: ČSJ

Přestože maturita ji čeká až za dva roky, zkoušek dospělosti už má za sebou ve windsurfovém světě hned několik. Dost jich bylo úspěšných, i v nedávných měsících totiž rozšiřovala svou sbírku medailí.

Příští rok čeká talentovanou windsurfařku další velká zkouška – v dubnu bude mít poslední možnost kvalifikovat se na olympijské hry v Paříži. Do té doby se ale zúčastní ještě několika velkých závodů. „Už za týden odlétáme i s dalšími členy české reprezentace do Brazílie na mistrovství světa World Sailing. Bude to můj poslední juniorský závod v kategorii do devatenácti let, tak doufám, že se mi opět podaří vybojovat medaili,“ předesílá Piňosová.

Ta i před důležitým obdobím pokračuje v osvědčené spolupráci s trenérem Milanem Hájkem. „Sedli jsme si výborně, je skvělý trenér. Jsem ráda, že ještě zůstanu v RODOP týmu a můžu s Milanem alespoň částečně trénovat (Hájek se věnuje primárně juniorům – pozn. red.). Je velmi těžké najít dobrého trenéra, navíc teď rok před olympiádou jsou všichni rozebraní,“ hodnotí členka RODOP iQFoil teamu.

V dalších oblastech přípravy však Piňosová před závěrečnou fází olympijské kvalifikace zkusí různé novinky. „Budu spolupracovat s mentálním koučem Milanem Moravcem, ke kterému dochází například i Eva Adamczyková. Myslím, že by mně to mohlo hodně pomoci. Důležitá je také fyzická příprava, lyže nebo kolo,“ doplňuje talentovaná windsurfařka.

Na slavnostním vyhlášení ankety Jachtař roku se udělovala i další ocenění, jedno z nich si odnesl i Hájek, který se stal trenérem roku. „Celý tým jde dopředu, výsledky se stále zlepšují. Kristýna letos vybojovala titul mistryně Evropy do devatenácti let na Gardě a bronz na světovém šampionátu stejné věkové kategorie v Cádizu. To jsou obě místa, kde hodně trénujeme, takže známe místní podmínky. Každý úspěch posouvá celý tým,“ podotýká Hájek.

Kromě Piňosové bodovali v anketě i další brněnští závodníci. Martin Pospíšil z Jachtklubu Brno skončil na třetí příčce v celkovém pořadí, Viktor Teplý pak ovládl mužskou kategorii jen o šest bodů před svým bratrem Ondřejem. „Není to vždy jednoduché, chtěl bych poděkovat hlavně své ženě Barče, která všechno parádně zvládá, když jsem pryč, takže můžu trénovat naplno,“ ocenil Viktor Teplý.

Vrchol kariéry

Soutěž týmů pak ovládl Jachtklub Brno, jehož členové závodí na různých lodích a v letošním roce opět zapsali významné úspěchy. „Je to až neuvěřitelné. To, že jsem byl nominovaný na Jachtaře roku, jsem považoval za vrchol kariéry, vůbec jsem nečekal, že bych mohl být vyhlášený na třetím místě. A k tomu se přidalo vítězství v týmech, mám obrovskou radost,“ těšilo Pospíšila, který je kapitánem neúspěšnějšího klubu.

Veterán a nejaktivnější dospělý jachtař odjel od začátku roku čtyřiačtyřicet závodů, jedenáct z nich vyhrál. I proto vévodí žebříčku Českého svazu jachtařů. „I když to tak nevypadá, tak většinu závodů odjedu doma na Brněnské přehradě, protože je to podstatně jednodušší – závodí se každou středu, sobotu a neděli. Tým je výborný, těší mě, že máme v klubu několik mladých jachtařů, které to s námi baví. Dosáhl jsem absolutního vrcholu, tak už můžu s jachtingem skončit,“ doplňuje s úsměvem Pospíšil.

Brněnští závodníci si podmanili i kategorii juniorek. Za vítěznou Piňosovou totiž v anketě skončila Linda Dokoupilová z Jachtklubu Brno, která letos získala dva tituly mistryně republiky. Třetí příčku pak obsadily sestry Monika a Kristýna Křenkovy z klubu YC Lodní Sporty Brno. Dvojčata se mohou pyšnit nedávnými tituly mistryň Evropy a vicemistryň světa ve třídě RS Feva.