Oba hráči měli domluvená zahraniční angažmá. Francis v německé nejvyšší lize u šampiona New Yorker Lions a Arce v anglickém klubu Leicester Falcons, shodou okolností v bývalém týmu současného britského spoluhráče.

Kvůli koronaviru ovšem oběma hráčům amerického fotbalu plány na sezonu padly a jejich budoucnost byla nejasná. „Chtěl jsem zklamaně odletět zpět do Mexika, pak ale přišla nabídka z České republiky a můj jediný cíl byl hrát, což se mi tady splnilo,“ pravil Arce.

Ten se s míčem v ruce prakticky narodil. Díky otci hrál fotbal už v pěti letech, postupně pak vystřídal několik týmů v Mexiku, až se mu splnil sen každého mladého sportovce v Jižní Americe – byl draftován do nejvyšší mexické ligy (LFA). „Tehdy jsem akorát získal titul z mezinárodního obchodu, takže plán po univerzitě byl jasný,“ usmál se osmadvacetiletý quarterback, který se hned v první sezoně LFA s týmem Naucalpan Raptors probojoval do finále.

Francisův začátek byl o poznání náročnější. K americkému fotbalu se dostal v patnácti letech, v univerzitní lize se tak oťukával proti mnohem větším hráčům. „Hlavně díky zkušenostem proti silnějším protihráčům jsem pak hrál v Německu a Dánsku, takže jsem za to vděčný,“ pochvaloval si devětadvacetiletý runningback.

Ze svých bohatých zkušeností ze světa řadí Českou republiku k zemi, ve které je americký fotbal na velmi dobré úrovni. „Herně je to tu podobné jako v Británii. Kde je ale Česko mnohem dál, jsou zápasy. Počty diváků, sponzoři, atmosféra, to je něco, co mě absolutně dostalo,“ hlásí Francis.

Kromě atmosféry zápasů si oba hráči chválí také brněnské prostředí. „Není problém se tu nikde domluvit anglicky a celkově jsem zatím narazil na samé přátelské lidi,“ hodnotí Mexičan. Na Brita zase udělala dojem hromadná doprava . „Člověk se tu dostane odkudkoli kamkoli za pár minut,“ podotkl.

Na jedné věci se však shodují oba. Noční život. „Je tady takových míst, kam se dá jít. Určitě tu nejsme poslední léto,“ dodávají sportovci.

ONDŘEJ MAREČEK