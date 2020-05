Peňáz od podzimu 2018 nastupuje v nejprestižnější světové organizaci Glory Kickboxing. Jak se tedy jeho účast v československém MMA projektu zrodila? „Celé to vzniklo v reakci na současnou situaci s koronavirem. Organizace Glory nepořádá žádné galavečery, takže mi všechny letošní zápasy padly. Říkal jsem si, že buď můžu rok jen trénovat, nebo přijmu tuhle výzvu,“ vysvětluje třiadvacetiletý bojovník.

Kvůli omezením souvisejícími s pandemií koronaviru se nezápasilo podle klasických MMA pravidel. Organizátoři omezili boje na zemi, právě to brněnské naději vyhovuje. „Shodit soupeře na zem je povolené, pokračuje se ale jen když je hned chycená technika, což se moc často nestává. V klasickém MMA se může odehrát celé kolo na zemi, tady ne. To se mi líbí,“ přibližuje.

Na menší rukavice si zvykl bez problémů. „Byla to velká změna, ale občas trénuju s kamarády z MMA, takže jsem na sobě menší rukavice už párkrát měl. Na tréninku jsem se v nich cítil dobře a nakonec i v zápase. Sedí mi to,“ popisuje Peňáz.

Brněnská stopa

V kategorii do 70 kilogramů se představil brněnský thajboxer Jan Pajtaš, který padl po třech kolech se Štěpánem Gubou. V kategorii do 80 kilogramů pak prohrál brněnský Michal Ryba s Matoušem Kohoutem. Do projektu Oktagon Underground se měl zapojit taky znojemský boxer Vasil Ducár, kterého však do zápasu nepustilo zranění nohy. Zkušený brněnský thajboxer Tomáš Hron se představí v příštím kole v kategorii do 100 kilogramů, stejně jako Jan Gottvald z Jetsaam Gymu Brno.

V prvním kole pyramidy na něj ukázal sebevědomý mladíček Hrkal. Brněnský matador mu však nedal nejmenší šanci. Jejich souboj chvílemi připomínal hru kočky s myší, Hrkal couval a Peňáz nemilosrdně trestal. „Byl jsem překvapený, že na mě ukázal v prvním kole. Sice skončil druhý na amatérském mistrovství světa, ale profiring je trochu jiný, tvrdší. V zápase jsem se cítil celou dobu dominantně. Čekal jsem, že se víc předvede v postoji, protože většinou se soupeři boxuje. Se mnou ale boxovat nechtěl,“ říká s úsměvem jeden z nejlepších českých thajboxerů.

Ten zažil poprvé velký souboj bez diváků. „V zápase to vůbec nevnímám, vypouštím okolní svět. Ale když jsem nastupoval a hlásili mé jméno, bylo to zvláštní. Roh zaplnili dva trenéři, a tím to končilo,“ líčí Peňáz.

Ve čtvrtfinále za dva týdny narazí na Zdeňka Polívku, který v sobotu porazil Pavla Salčáka po knokautu ve druhém kole. „Věřím, že ho porazím. V sobotu zápasil moc pěkně, ale myslím, že jsem lepší v postoji. Navíc technicky o dost dál, on je spíš rváč,“ uvažuje brněnský zápasník, který pomýšlí na účast ve velkém československém finále.

Na další zápas se tradičně připravuje pod taktovkou brněnského thajboxera Tomáše Hrona, který se v projektu Oktagon Underground představí taky. Nastoupí v kategorii do sta kilogramů. „Hrozně moc se na jeho zápas těším. Oproti klasické K-1, na kterou je Tomáš zvyklý, je MMA něco jiného. Ze začátku mu tolik nevyhovovalo, ale poslední tréninky už si zvykl a bude výborně připravený,“ věří kouči Peňáz.

A na tréninku si pod hlavičkou Hron gymu a Gauny teamu dávají vzájemně zabrat. „Tomáš je zvyklý víc se krýt velkými rukavicemi, což teď není možné. Trénovali jsme tedy úhyby a podobné věci, aby se víc rozpohyboval. Jde mu to, má to v sobě. V K-1 je jen trošku lenošný,“ popichuje s úsměvem zkušeného thajboxera a trenéra.