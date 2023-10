Je mu jasné, že k jeho vizáži by se žádná drsná přezdívka nehodila. A tak brněnský bojovník MMA Jakub Dohnal přijal přídomek Hezoun. „Vzniklo to při prvním profi zápasu, soupeř byl plešatý, potetovaný, zjizvený a nazval mě hezounem z priglu. Upřímně nevypadám jako zápasník, nehodila by se ke mně tvrdá přezdívka jako Jakub ,Drtič kostí' Dohnal. Lidi na sociálních sítích se Hezouna chytli, tak jsem si přezdívku nechal. Ten zápas jsem vyhrál za čtyřicet sekund,“ vysvětluje.

Brněnský bojovník Jakub Dohnal (tmavé trenky) v dubnu na akci OKTAGON 42 porazil šampiona jedné z britských organizací Calluma Mullena a doručil mu první prohru profi kariéry. | Foto: Oktagon MMA

V sobotu večer se v Bratislavě postaví největší výzvě své kariéry. Ve druhém hlavním souboji akce Oktagon 47 vstoupí do klece s Ivanem Buchingerem, dvojnásobným šampionem této organizace a slovenským průkopníkem smíšeného bojového umění MMA. „Upřímně nemám co ztratit, můžu jen získat,“ uznává Dohnal.

Bojovník, který reprezentuje Fight Club Brno, o zápas se slovenskou legendou velmi stál. A Buchinger přijal. „Nejdřív jsem mu poslal zprávu, jestli by měl o zápas zájem. Když ho vzal, chtěl jsem mu ve všem vyjít vstříc, ať si řekne váhu i místo. Takže jdu vyšší váhu a v Bratislavě, všechno jde proti mně,“ popisuje.

Mezi těmito dvěma nečekejte žádné slovní výpady. Navzájem se respektují, mají se rádi, ale v kleci tohle všechno půjde stranou. „Psal jsem mu, že jestli bude chtít potom pomoct v jakékoli přípravě, jsem tady pro něj,“ povídá jedenatřicetiletý Dohnal.

Má obrovskou motivaci uspět a přiznal, že je tím soubojem posedlý. V přípravě udělal maximum, měl i čtyři tréninky denně. „Musím si být jistý na tisíc procent, že jsem udělal všechno dobře. Stokrát si vše probírám, opakuji, driluji. Dřív jsem býval extrémní stresař a hlava je osmdesát procent úspěchu. Když si dávám v přípravě záhul, uklidňuji svou hlavu, že jsem připravený. Nejhorší jsou vždy začátky zápasu, do první rány, než se do toho člověk dostane,“ líčí.

Pomáhá mu, že si přehrává v hlavě, jaké scénáře mohou v souboji nastat. Takhle to dělá už čtyři roky. „Představuji si dobré momenty i špatné. Píšu si to na papír nebo do telefonu a celý duel si poté promítám v hlavě jako film. Pak nejsem v zápase zaskočený, protože jsem v tom momentu už několikrát byl. Člověk rychleji reaguje. Strašně mi to pomáhá,“ říká.

Ovšem nic se nesmí nepřehánět. „Důležité je nedělat to celý den, vybrat si chvíli, třeba dvakrát denně deset minut věnovat vizualizaci,“ nabádá Dohnal.

Jak dopadá souboj s Buchingerem, když si ho promítá v hlavě? „Samozřejmě pokaždé zvítězím, ale jsem na sebe přísný. Je tam plno momentů, kdy se mi něco nevydařilo, udělal jsem blbost, schytal jsem tvrdý úder nebo se dostal do škrcení. Představuji si, jak unikám a srovnávám si to v hlavě,“ přibližuje Hezoun, který má v profesionálním MMA dvanáct výher a tři prohry.

Sedmatřicetiletý Buchinger zapsal čtyřicet vítězství a osm porážek. Přestože jde o známou postavu ve světě smíšeného bojového umění, hrozí svou nevyzpytatelností. „Je to divočák, který může překvapit každou sekundu, i ze situace, ve které to normální člověk nedokáže. Z toho pohledu je to těžký soupeř, proto mi pomáhá vizualizace, ať jsem připravený na cokoli,“ doplňuje Dohnal.

Před prestižní bitvou přiznává zdravou nervozitu. „Člověk by měl být nervózní, když mu na něčem záleží. Jsem takový, že to dost prožívám, obětoval jsem tomu zápasu všechno,“ sděluje.

Buchinger je jasný favorit a brněnský bojovník vnímá i hrozbu neúspěchu. „Nemá mi jak ublížit, nevím, čím by mě mohl porazit. Bojím se jen toho, že každý má občas v práci špatný den, tak abych ho neměl v sobotu. I kdybych nedejbože prohrál, furt mě zápas s takovým jménem posune dopředu. Může se stát cokoli, ale moje příprava byla masakr a štěstí přeje připraveným,“ dodává Dohnal.