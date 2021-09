Předloni sice Brno a celá Česká republika přišla o dva své zástupce v prestižním světovém šampionátu silničních motocyklů Karla Abrahama s Jakubem Kornfeilem a loni o Grand Prix na Masarykově okruhu, budoucnost ovšem nemusí být tak černá. Talentovaný pilot Jakub Gurecký ze stáje Brno Circuit Junior Racing Team totiž suverénně ovládl mládežnické mistrovství Northern Talent Cup a zajistil si místo v nejprestižnějším mládežnickém šampionátu Red Bull Rookies Cupu pro příští sezonu.

Jakub Gurecký suverénně ovládl šampionát Northern Talent Cup. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Mám z toho samozřejmě obrovskou radost, od počátku bylo mým cílem se do Rookies Cupu dostat a jsem moc rád, že se mi to podařilo. Teď po náročné sezoně si od závodění na chvíli odpočinu a budu se soustředit na školu, ale už se moc těším, až to celé začne. Být součástí takto prestižního šampionátu je pro mě velká výzva a udělám maximum pro to, abych v něm byl úspěšný,“ uvedl Gurecký.