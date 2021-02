„Týmový závod nám vyšel. Na trati jsme se cítili dobře, takže jsme si dělali zálusk na medaili, ta ale o kousek neklapla. Páté místo je pro nás i tak velký úspěch,“ uvedl pětadvacetiletý jezdec.

V individuálním závodě bral nakonec dvaadvacáté místo. „Přál jsem si skončit v první šestnáctce, výkonnostně jsem na to měl. Bohužel jsme se v osmifinálové rozjížďce trošku pošťouchali a dojel jsem třetí. Dvaadvacáté místo je můj nejlepší výsledek z mistrovství světa. Není to špatné, ale zároveň ani to, co jsem chtěl,“ popsal Kubičík.

S týmovými kolegy se mu povedl unikátní kousek, do osmifinále světového šampionátu poprvé v historii postoupili tři čeští zástupci. Kromě Kubičíka ještě Radek Houser a Jakub Žerava. „Je super, že postup vyšel i klukům. Doufám, že se český snowboarding konečně posouvá dopředu i mezi muži a ne jen v ženské části,“ řekl s úsměvem brněnský rodák.

Zatímco obvykle začíná snowboardistům sezona v prosinci, letos kvůli pandemii koronaviru a nedostatku sněhu odstartovala naplno až ve druhé polovině ledna. „Čekání už bylo dlouhé. Člověk navíc vůbec nevěděl, co bude. Přesunulo se nám soustředění, neustále se měnily plány a až do půlky ledna odkládaly závody,“ přiblížil Kubičík, který se před třemi lety představil na olympiádě v korejském Pchjongčchangu.

Na návrat do závodního režimu čekal deset měsíců. „Strašně moc jsem se těšil zpátky. Postavit se znovu na start závodu je super,“ zářil Brňan, který při letošním prvním závodě Světového poháru v italské Chiese vypadl v kvalifikaci a ve druhém obsadil 33. místo.

Cesty do závodních destinací jsou pro něj v aktuální sezoně komplikovanější kvůli protiepidemickým opatřením v jednotlivých zemích. „Opatření se neustále mění, takže musíme všechno pečlivě sledovat. Pořád vyplňujeme formuláře a chodíme na koronavirové testy. Letos jsem byl už asi pětadvacetkrát. Cestování je teď mnohem složitější, a především stojí daleko víc peněz,“ posteskl si Kubičík.

O to příjemnější bylo pro českou výpravu vycestovat na mistrovství světa do Švédska, které je co do protiepidemických opatření velmi benevolentní. „Víceméně tam nemají žádné zákazy. S týmem jsme nosili roušky, ale všechno je to pouze o doporučení. Lidé v areálech lyžují, všichni jsou v pohodě, nic se nezakazuje. Bylo to velmi příjemné,“ povídal Kubičík, který kromě závodů stíhá i studium na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Další zastávkou Světového poháru je rakouský Reiteralm, V únoru se měl při dalším dílu Světového poháru představit v domácím prostředí na Dolní Moravě, organizátoři ale závod zrušili. Čeští reprezentanti tak na Dolní Moravě alespoň trénovali. „Když byly vypnuté vleky, jezdili jsme na skútru a trénink byl daleko efektivnější,“ poznamenal ostřílený závodník.