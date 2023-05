Na tři sta motocyklistů se o víkendu představilo při tradiční Jarní ceně Brna, kterou hostil Masarykův okruh. O drama nebyla nouze v královské kubatuře nad 600 kubických centimetrů, kterou v sobotu vyhrál Karel Pešek, jenž do Brna zamířil přímo ze čtyřiadvacetihodinového závodu v Le Mans. Do nedělního nenastoupil a z vítězství se radoval Jiří Šustr.

Masarykův okruh patřil o víkendu Jarní ceně Brna. | Foto: Lukáš Ston / Automotodrom Brno

„Je to hezký výsledek, ale komplikací bylo mnoho. Jsem rád, že jsem vůbec dojel, měl jsem velké problémy s převodovkou. Jel jsem přímo na motorce, která má za sebou Le Mans, potřebovali jsme vyzkoušet ještě nějaká nastavení, ale nakonec bude spíš potřeba udělat motor,“ popsal Pešek komplikace s technikou, kvůli nimž do nedělního závodu nenastoupil.

‚Třetiligový´ Start se blíží v divizi k cíli, dostal už však i varování

Očekávaný byl taky návrat mezinárodního šampionátu sajdkár. V obou víkendových kláních plnil roli spolujezdce jedné z přihlášených sajdkár český závodník Ondřej Kopecký. Posádka s pilotem Grabmüllerem si v nedělním závodě připsala vítězství.

„Do Brna jsem se těšil, čtyři roky jsem tu nestartoval. Michael je pan jezdec, navíc počasí vyšlo na jedničku, takže jsme si to moc užili. Pro mě jsou srdcovka přírodní okruhy, ale Brno se mi líbí. Je to pro nás bezpečné, trať je široká, dobře se tu předjíždí. Z pohledu spolujezdce jsou pro mě o něco náročnější časté šikany, ale na druhou stranu to mám rád, jsou tam dobře vidět rozdíly mezi jezdci a člověk má šanci něco nahnat," líčil Kopecký.