Na tři stovky motocyklistů ze čtrnácti zemí světa se představí od pátku do neděle na Automotodromu Brno při tradiční Jarní ceně Brna. Součástí akce bude také atraktivní mezinárodní šampionát sajdkár, který se na jih Moravy vrací po několikaleté pauze.

Připomeňte si loňský ročník Jarní ceny Brna. | Foto: Deník/Jiří Sláma

„Za návrat sajdkár jsem velmi ráda. Tato divácky atraktivní disciplína na Masarykův okruh historicky bezpochyby patří. Je to skvělé doplnění už tak nabitého programu, kterým se Jarní cena Brna může dlouhodobě pyšnit. Máme před sebou krásný závodní víkend, za což patří velký dík jak přihlášeným jezdcům, tak organizátorům,“ říká předsedkyně představenstva Automotodromu Brno Ivana Ulmanová.

Při motocyklových závodech Jarní ceny Brna se na Masarykově okruhu ukáže i domácí česká špička, chybět nebudou Michal Prášek, Karel Pešek nebo Marek Červenka.

Pro diváky se v sobotu a v neděli otevřou sedadlové tribuny u cílové rovinky a přírodní tribuna C. Přístupný bude i paddock. Jednodenní vstupné vyjde na 250 korun, víkendovou vstupenku návštěvníci pořídí za 400 korun. Děti do dvanácti let a držitelé ZTP, ZTP/P průkazů mají vstup zdarma.

Návštěvníci se mohou těšit i na doprovodný program v areálu Masarykova okruhu. Ten nabídne otevřenou motokárovou dráhu a F1 simulátor umístěný v lobby GRID hotelu. Tamtéž si zájemci mohou prohlédnout expozici závodních motocyklů specifikace MotoGP a Moto2 Karla Abrahama.

V pátek jsou na programu volné tréninky jednotlivých tříd, v sobotu kvalifikace a první závody, v neděli pak přijdou na řadu druhé závody. Program startuje v pátek kolem půl deváté ráno, v sobotu a v neděli od osmi ráno a potrvá až do večera.