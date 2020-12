Loňský vicemistr světa v rychlolezení byl jeden z těch, kteří mohli v nominaci na olympiádu zaplnit volné místo vedle suveréna Adama Ondry. A druhá příčka v rychlosti kombinačního závodu vypadala nadějně. „V rychlosti jsem si ale usekl kus kůže. Celou dlaň jsem měl pak zatejpovanou, některé chyty mi nedržely a na lepší výkon jsem neměl. Do finálové osmičky chyběl kousek, i tak jsem s jedenáctým místem spokojený. Výkonů světové špičky zatím nedosahuji, i tak jde pokrok vidět,“ říká lezec z Brna.

Naděje na další olympiádu ho neopouští. „Spekuluje se, že by se rychlost z kombinace vyřadila a stala se z ní samostatná olympijská disciplína. Pro mě by to byla nejlepší varianta, mohl bych se zaměřit jen na rychlost, která mě baví nejvíc a dosahuji v ní nejlepších výsledků. V kombinaci byl trénink těžší, příprava rozházená a nedalo se stoprocentně soustředit na všechno,“ vysvětluje čtyřiadvacetiletý Kříž, který měl v samostatné rychlostní disciplíně devátý čas.

Zdroj: Jan Virt

Další úspěšný lezec často spojovaný s Brnem byl Martin Stráník (menší snímek), který po smolném uklouznutí ve finále obtížnosti skončil šestý. „Sice jsem tajně doufal v lepší výsledek a třetí místo nejspíš i reálné bylo, ale s šestou příčkou rozhodně spokojený jsem,“ líčí lezec, který k úspěchu v obtížnosti přidal ještě jedenácté místo v boulderingu, patnáctou příčku v kombinaci a 33. místo v lezení na rychlost.

Třicetiletý lezec strávil v Brně díky studiu jedenáct let, v současné době například pomáhá svému bratru Štěpánovi se stavbou cest v Hangáru, boulderingové stěně Adama Ondry. „Hodně lezců, kteří nastupují na vysokou, se do Brna upíná. Strávil jsem tam značnou část svého lezeckého života především proto, že z celé republiky jsou tam nejlepší tréninkové podmínky,“ povídá absolvent přírodovědecké fakulty a vicemistr světa v boulderingu z roku 2007.

Jeho slova potvrzuje i fakt, že většina českých reprezentantů, kteří se mistrovství Evropy v Moskvě zúčastnili, se pro studium v Brně rozhodla. Výjimka není ani Eliška Adamovská, čerstvá studentka Masarykovy univerzity, která si z ruské metropole dovezla stříbro v obtížnosti a bronz v kombinaci, a stala se tak nejúspěšnější lezkyní české výpravy na šampionátu.

Disciplíny sportovního lezení

Bouldering: lezci zdolávají cesty bez lana několik metrů nad zemí

Obtížnost: disciplína, ve které se lezci snaží vylézt co nejvýš

Rychlost: druh lezení, ve kterém lezci zdolávají patnáctimetrovou stěnu v co nejkratším čase

Kombinace: nová olympijská disciplína, ve které lezci soutěží ve všech třech výše uvedených disciplínách (výsledek je dán součinem jednotlivých umístěni)

ELIŠKA NOVÁKOVÁ