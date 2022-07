První jmenovaná získala stříbro v závodě na pět set metrů s pevným startem v kategorii do třiadvaceti let, jen o chvíli později mladší Anna ovládla keirin juniorek. „Byl to jeden z mých nejlepších zážitků. Když jsem projela cílem, cítila jsem strašně moc emocí a nic takového ještě nezažila. Máte radost, brečíte a nevíte, co se děje. Šla jsem navíc do závodu až potom, co Vera vyjela medaili. Takže jsem v hlavě měla klid, že aspoň ona něco má, kdyby se mi to nepovedlo. Oslava potom byla samozřejmě velká,“ popsala osmnáctiletá Anna.

Stejně si medaili považuje o tři roky starší Veronika. „Je to pro nás obě největší úspěch kariéry. Ambice byly, ale nejela jsem na mistroství s nějakou jistotou. V prvních dnech však holky získaly tři tituly, což nás motivovalo a nakoplo. Česká republika ještě nikdy tolik medailí nezískala,“ vyzdvihla.

Spolu se stříbrem si také v Portugalsku posunula osobní rekord, když cílem projela za 34,690 sekundy. „Věděla jsem, že budu muset zajet čas, jaký se mi ještě nepovedl a stlačit to pod 35. Soupeřky jezdily rychle, ale byla jsem v pohodě. Normálně jsem přitom stresař, jen tam jsem to nějak neřešila. Nakonec jsem výsledku ani nevěřila,“ popsala starší ze sesterského dua.

Závodnice si ve zlomových okamžicích držely palce na dálku. „Usoudily jsme, že když jedna není u závodů té druhé, daří se nám víc. Takže jsme to obě sledovaly z postele v hotelu. V jeden den se nám povedlo získat medaili třeba na mistrovství republiky, ale to sem nechci úplně zahrnovat. Evropy je o úplně něčem jiném,“ dodala mnohonásobná vítězka domácích turnajů.

Obě kariéru startovaly v klubu Sportcomplex v Břeclavi, odkud pocházejí. „Dřív v Břeclavi jsme jezdily vše. Na dráze, silnici i občas nějaké bajky. Jsme však spíš silové, takže nám šly sprinty víc než vytrvalost a silniční cyklistika. V kadetkách se ještě disciplíny daly kombinovat, teď už by se to kloubilo hůř. Pak si nás všimla Dukla, tak jsme v juniorkách přešly tam. Jsem ráda, že tu sestra je se mnou,“ uvedla Anna Jaborníková.

Ta soutěží jako juniorka, než se s ostatními jezdkyněmi přesune příští rok výš. Zato Veronika v kategorii do třiadvaceti let jezdí tak trochu sama pro sebe. „Letos jsem ve své kategorii jediná. Bylo to tak vždy, třeba sestra měla v kadetkách až dvakrát tolik závodnic než já. Přitom jsme docela silný ročník, co se týče konkurence v jiných zemích. Jezdím tak všechny závody, co jsou a už za dva týdny mě čeká mistrovství Evropy dospělých. Připravit se mezi turnaji by neměl být problém. Je naopak fajn, když jsou závodě po sobě a není to rozházené po celém roce. To jsme zažili v období koronaviru, kdy byla sezóna strašně natažená a moc mi to nešlo,“ poznamenala jedenadvacetiletá cyklistka.

JAROSLAV GALBA