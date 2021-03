„Jedu do Ameriky na celý druhý semestr. Když se mi ale sezona povede, můžu tam zůstat až do letních prázdnin,“ líčí dvaadvacetiletý baseballista.

Furko se vydává na cestu, kterou již mnoho mladých hráčů Draků absolvovalo. „Už od začátku střední školy jsem chtěl jít studovat a hrát do Ameriky. V té době se říkalo, že je to nejlepší způsob, jak se dostat do MLB (nejvyšší soutěž ve Spojených státech amerických – pozn. red.),“ říká Furko.

V touze po draftu do vyšší soutěže využíval mladý baseballista všech možných způsobů k prezentaci svých výkonů. „Přijímal jsem všechny nabídky, které mě dostaly ven. Od show-case turnajů (nábory vysokoškolských baseballistů – pozn. red.) až po výjezdy do USA. Na tyto turnaje se jezdí dívat skauti z jiných škol a týmů. Je to nejlepší možnost jak dostat nabídku,“ praví.

A tu Furko získal už v roce 2019, při trénincích v Londýně, kdy jej oslovili lidé z Arizona Western College. „Zajímavé je, že na té show-case nebyli vůbec žádní lidé AWC, ale dostali na mě reference od jiných skautů a nabídli mi dobrou smlouvu,“ poznamenává Furko.

Cíl je pro něj víceméně jasný. Ukázat sám sebe, reprezentovat brněnskou školu baseballu a věřit v zájem kvalitních týmů. „Systém baseballu v USA je nastaven tak, že člověk reprezentuje školu, ze které může být draftován, či podepsán týmem z různých soutěží. Chci předvést, co ve mně je. Dal jsem baseballu mnoho a chci ukázat, že ho hrát umím,“ dodává mladá naděje českého baseballu.

KRYŠTOF SEVERA