Na právě skončené olympiádě v Paříži se staral o české dráhové reprezentanty Jana Voneše a Denise Rugovace. „Bylo to super, moc se mi to líbilo. Jsem plný zážitků. V našem sportu předvedli jak naši borci, tak i závodníci ostatních zemí skvělé výkony. Baví mě, když někdo dělá pěkný sport,“ líčil Fanta.

Na olympiádu se dostal poprvé až jako masér, přitom měl slušně našlápnuto jako mladý závodník. Z mistrovství Evropy do 23 let si přivezl dvě stříbrné medaile z keirinu a týmového sprintu. V elitní kategorii reprezentoval Duklu Brno na světových pohárech.

Jenže další velké úspěchy nepřišly a před pěti lety rodák z Domažlic kariéru uzavřel. Pod pěti kruhy se však přece jen objevil. „Chtěl jsem se na olympiádu strašně dostat jako závodník, což se mi nepovedlo. Taková malá útěcha je, že jsem se tam podíval jako součást realizačního týmu. Každý nemůže říct, že na hrách byl, ale není to stejné, jako kdybych tam závodil,“ hlesl Fanta. V takovém případě by měl jasný plán. „Jako závodník si hned v tatérském salonu nechám vytetovat kruhy,“ usmál se.

Do Paříže si ho přáli jediní dva čeští zástupci v dráhové cyklistice Voneš a Rugovac. „Kluci řekli, že by byli rádi, kdybych jel. Objel jsem s nimi celou olympijskou kvalifikaci po všech závodech, jsme na sebe zvyklí. Dopadlo to a jsem nadšený, že jsem tam byl,“ přiznal.

Jeho práce není jen masírování, plní u týmu různé úkoly. „Dělám klukům veškerý servis, nachystám na trénink a závody pití, něco k jídlu, podám ručník, jdu s nimi na start,“ popsal.

Výkony českých dráhařů stály za to. V madisonu, bodovacím závodě dvojic, skončili sedmí. Ve vícebojařském omniu byl Voneš při premiéře pod pěti kruhy dvanáctý. „Výkony byly super, kluci se fakt rvali. Dali do toho srdce a byla radost na ně pohledět. Najednou jsem si po dlouhé době fakt užíval, že česká dvojice závodí dobře. Sedmé místo je skvělý výsledek,“ těšilo maséra.

Národní velodrom v Saint-Quentin-en-Yvelines moc dobře zná, předloni se tam konalo mistrovství světa. „Bylo to tam samozřejmě jiné. Za prvé vybrousili dráhu, byly tam jemné piliny, jiné reklamy a hustá byla především atmosféra. Na mistrovství světa tam přišlo taky hodně lidí, ale fandilo se jen Francouzům. Teď diváci povzbuzovali skoro pořád, byl tam řev jak na fotbale,“ smál se osmadvacetiletý Fanta.

Kromě dráhové cyklistiky neměl prostor navštěvovat jiná odvětví, ale užíval si setkání v olympijské vesnici. „Potkal jsem víceméně všechny známé české sportovce, to mě bavilo, protože je nepotkáváte každý den. Teď jsme spolu chodili na jídlo, byl jsem i v Českém domě,“ uvedl.

Zázemí neměl co vytknout. „Není nic, na co bych si stěžovat, všechno v pohodě. Jídelna byla otevřená dvacet čtyři hodin denně, kafe bylo dost, všechno fungovalo,“ doplnil Fanta.

close info Zdroj: se svolením Jiřího Fanty zoom_in Jiří Fanta se poprvé zúčastnil olympijských her.