Příjemné povzbuzení do olympijské sezony prožil brokový střelec Jiří Lipták. Závodník brněnské Komety v disciplíně trap ovládl Grand Prix v kyperské Larnace. Už na konci července ho v Paříži čeká obhajoba zlata pod pěti kruhy, které vybojoval v Tokiu 2021. „Vůbec si to zatím nepřipouštím, je teprve březen. Užívám si každý trénink, závod bez toho, aniž bych přemýšlel nad olympiádou,“ sdělil Deníku Rovnost český střelec.

V Larnace porazil Matthewa Cowarda-Holleyho z Velké Británie, který na olympiádě v Tokiu skončil třetí za Liptákem a Davidem Kosteleckým. Třetí příčku vybojoval na Kypru domácí Andreas Makris. „Na Grand Prix sice konkurence nebyla tak velká jako na světovém poháru, ale na stupních vítězů jsme se sešli samí olympionici, úplně malý závod to nebyl. Vítězství si cením, protože je dobrý pocit po dlouhé době zase stát na bedně. Dvakrát jsem navíc střelil čistou položku, znovu jsem poznal ten pocit. Navíc na střelnici, kde to všechno začalo, před dvěma lety jsem tam vyhrál mistrovství Evropy, takže se rád vracím,“ popsal Lipták, který se v srpnu 2022 stal v Larnace podruhé evropským šampionem a zajistil českému trapu místo na olympiádě v Paříži.

Do víkendové Grand Prix přitom nevstoupil ideálně, v úvodní z pěti položek sestřelil pouze 22 terčů, třikrát minut. „Dva dny jsme tam sice trénovali, ale nikdy to nebylo ideální, až před závodem se nastavilo nové schéma a terče létaly, jak měly. Střelnice na Kypru stojí dvanáct let, celá chátrá, plachty na doletech jsou roztrhané, elektronika zlobí, vrhačky by potřebovaly seřídit. Chvíli mi trvalo, než jsem se s tím srovnal, dvacet dva na první položce bylo málo, ještě jsem netrefil poslední terč. Zbytečně moc jsem si hlídal styl a techniku, místo abych si hlídal výlety terčů a střílení samotné,“ popsal jedenačtyřicetiletý brokař.

Když se přestal tolik soustředit na styl, uvolnil se a začalo se mu dařit. V dalších čtyřech položkách udělal už jen dvě chyby a ve finále zaznamenal 44 zásahů. „Do druhé položky jsem šel s cílem, že si nebudu tak všímat, zda dobře stojím, zda mám dobře založeno, dobře danou flintu. Říkal jsem si, že to mám letos naučené, takže se budu soustředit na střílení a výsledky šly potom nahoru,“ přiblížil.

Vzhledem k tomu, že už si zajistil účastnické místo do Paříže, jeho předolympijský program se liší od kolegů, kteří se pokusí pro Českou republiku vystřelit druhý kvótaplac. „Priorita je získat druhé postupové místo na olympiádu, takže nějaké závody vynechám, abych nezabíral místo, protože už nemůžu získat další kvótu. Místo mě budou startovat ostatní kluci. Máme samozřejmě v záloze další velké závody, abych byl furt v kontaktu se světovou špičkou a o nic se nepřipravil. Naplánovali jsme se státním trenérem, že mistrovství Evropy budu střílet mimo závod, do Kataru na kvalifikaci už nepojedu,“ pronesl střelec z Rajhradic na Brněnsku.

Čeští brokaři už nemají moc příležitostí, kde mohou získat účastnické místo do Paříže. Největší naděje se vkládají tradičně do Kosteleckého, který začátkem února bral stříbro na světovém poháru v marockém Rabatu. „Samozřejmě věřím, že kluci druhé místo získají. Před Tokiem jsem vybojoval postupové místo na posledním možném závodě a kluci mají ještě dvě šance. Na dubnové kvalifikaci v Kataru půjde o dvě postupová místa, na mistrovství Evropy v květnu o jedno. Nebude to nic jednoduchého, ale kvality na to máme. Věřím, že se to povede. Dvě postupová místa se ještě budou udělovat podle světového žebříčku, kde má nejvíc našlápnuto David. Myslím, že je před ním šest střelců, přes které by se musel probojovat, má na to ještě jeden závod, světový pohár v Baku. Na posledním svěťáku byl David druhý, určitě ho to nakoplo a myslím, že se máme ještě na co těšit,“ usmál se Lipták.

Ten je momentálně stále na prahu sezony a doufá, že formu načasuje do Paříže. „Každý rok potřebuji vystřelit pět až sedm tisíc nábojů, než se dá o nějaké formě vůbec mluvit. Takový objem ještě nastřílený nemám, přece jen potřebuji, aby největší forma přišla v Paříži. Začal jsem o měsíc později než kluci od nás, jsem tedy trochu ve skluzu, ale doufám, že se naše taktika vyplatí a špička bude v létě na olympijských hrách. Samozřejmě jeden závod můžu zastřílet na super úrovni a za týden může být vše jinak. Nemyslím si, že by se forma dala udržet od března další čtyři měsíce,“ podotkl.

Olympijskou střelnici v Châteauroux si vyzkouší až těsně před startem her. „Střelnice pro nás bude otevřená jen do konce dubna, potom už jenom pro místní sportovce. Usoudili jsme, že pro nás nemá smysl tam střílet v dubnu, když olympiáda bude skoro za čtyři měsíce, co bychom natrénovali, to bychom zapomněli. Vybrali jsme si podobnou střelnici, která má stejné pozadí, jako bude na olympiádě. Máme z francouzské střelnice fotky, víme, jaké tam mají vrhací zařízení, že tam jsou vysoké výsledky. Připravíme se tedy na podobné střelnici a jelikož trap bude olympiádu začínat, máme možnost dojet do Châteauroux s větším předstihem. Pár tréninků před závodem absolvujeme a věřím, že si na střelnici zvykneme,“ přemítal obhájce zlata.

Zatím ho Paříž nechává v klidu, ale tuší, že se to změní. „Samozřejmě postupem času, jak se olympiáda bude blížit, tlak ucítím, nejvíc od novinářů, kteří mi budou stále připomínat tokijský úspěch. Sport je takový, že se to buď povede, nebo ne. Zatím nervozitu necítím, ale na olympiádu se těším,“ oznámil Lipták.