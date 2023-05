Brokový střelec Jiří Lipták odjížděl na světový pohár v egyptské Káhiře v dobré formě, což ve třídenním klání disciplíny trap potvrdil. Radoval se tam ze čtvrtého triumfu v prestižním seriálu. „Je to mé čtvrté vítězství ze světového poháru a cením si každé medaile, i kdyby byla bronzová. Sešla se světová špička od olympijských vítězů po mistry světa a není sranda vyhrát takový závod. Jsem strašně rád, že se mi to povedlo,“ vzkázal Lipták Deníku přímo z Egypta.

Brokový střelec Jiří Lipták v trapu ovládl světový pohár v Káhiře. | Foto: Facebook Petra Hrdličky

Střelec brněnské Komety postoupil z kvalifikace až po pětičlenném rozstřelu o čtyři místa, pak už ale byl suverénní. Vyhrál své semifinále a dominantní výkon předvedl i ve finále, v němž ze 33 ran minul jen jednou. Jednoznačně tak předčil stříbrného Itala Massima Fabbriziho, jenž trefil 28 asfaltových holubů.

V Káhiře navázal na bronz, který tam vybojoval v prosinci na finále světového poháru. „Jsem rád, že jsem tam už mohl střílet, de facto jsem věděl, do čeho jdu. Je tady nádherný areál, asi deset střelišť a příští rok se tu bude znovu střílet světový pohár, ale střelnice není jednoduchá,“ pravil jedenačtyřicetiletý Lipták, jenž v kvalifikaci ze 125 terčů trefil 119.

Loňský mistr Evropy před týdnem ovládl závod českého poháru v Hradci Králové a v kvalifikaci vyrovnal světový rekord 125 zásahy. V Egyptě formu potvrdil. „Podařilo se mi ji udržet, přitom není zvykem, že když člověk dobře zastřílí jeden závod, v dalším to zopakuje,“ řekl Lipták.

Druhý český reprezentant v soutěži David Kostelecký, který byl v lednu druhý na světovém poháru v marockém Rabatu, skončil tentokrát čtrnáctý. K rozstřelu o postup z kvalifikace mu chyběly dvě rány.

Olympijský vítěz z Tokia Lipták dosáhl v Káhiře na největší úspěch v předolympijské sezoně, jeho nejlepší výsledek dosud bylo osmé místo z březnového světového poháru v katarském Dauhá. V seriálu vyhrál naposledy loni v květnu v ázerbájdžánském Baku.

V pátek se čeští reprezentanti vracejí a o víkendu se zúčastní na brněnské střelnici Memoriálu Miloslava Bednaříka v trapu, který se koná společně s Memoriálem Bronislava Bechyňského ve skeetu. Oba víkendové dny začínají závody v devět hodin ráno. „Z úcty k zesnulému Miloslavu Bednaříkovi budeme střílet. Budeme trochu rozbití z cesty a nebudeme mít natrénováno na brněnskou střelnici. Srovnal bych to s pilotem formule 1, který bez rozjížděk a tréninků přejede z jednoho okruhu na druhý. Je to vabank, ale bude to doma, navíc jde o jeden z největších evropských závodů a byla by škoda si na něm nestřelit,“ sdělil Lipták.